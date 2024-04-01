Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Sedih Lee Chong Wei dan Raket Pertama yang Mengantarkannya Menjadi Legenda Bulu Tangkis Malaysia

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |21:40 WIB
Kisah Sedih Lee Chong Wei dan Raket Pertama yang Mengantarkannya Menjadi Legenda Bulu Tangkis Malaysia
Lee Chong Wei menyimpan kisah sedih tentang raket bulu tangkis pertamanya (Foto: All England)
A
A
A

KISAH sedih Lee Chong Wei dan raket pertama yang mengantarkannya menjadi legenda bulu tangkis Malaysia menarik untuk diulas. Sebab, hal itu membuktikan betapa eratnya hubungan mereka.

Berbicara dengan media Malaysia, Malaymail, pada 2016, Chong Wei mengisahkan tentang perjalanan beratnya sebelum menjadi atlet profesional. Ia terlahir di keluarga yang sederhana, tidak seperti atlet-atlet lain.

Lee Chong Wei

Ayah Lee hanya memiliki penghasilan sebesar 800 ringgit atau sekitar Rp2,5 juta per bulan untuk menghidupinya dan empat saudaranya. Akibat itu pula, ia kesulitan untuk memiliki sebuah raket untuknya berlatih.

Biasanya, Chong Wei akan meminjam raket milik teman ayahnya untuk digunakan berlatih. Barulah saat mengikuti ajang Piala Milo, ia memiliki raket pertamanya.

“Karena keluarga saya miskin, membeli raket pun sulit karena (kami) tidak punya uang,” kata Chong Wei pada 2016 dilansir dari Malaymail, Senin (1/4/2024).

“Meski saya tahu dia tidak punya uang, tapi dia tetap berusaha membelikan saya raket Pro Kennex. Itu raket pertama saya yang harganya RM160 (Rp500 ribu),” sambung pria kelahiran Bagan Serai itu.

Demi bisa mewujudkan cita-citanya, Chong Wei rela bekerja di sebuah toko perlengkapan olahraga di usianya yang baru 13 tahun. Setiap hari, ia berangkat dengan mengendarai sepeda untuk bisa mendapat 1 ringgit untuk setiap satu raket yang berhasil dirangkai.

“Untuk satu raket, saya dibayar RM1 dan dalam satu hari, saya bisa merangkai 20 hingga 30 raket,” tukas Chong Wei.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/40/3175867/simak_kisah_misha_zilberman_yang_ternyata_pernah_main_di_istora_senayan-b4NP_large.jpg
Kisah Misha Zilberman, Pebulu Tangkis Israel yang Pernah Main di Istora Senayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/40/3172143/viktor_axelsen_pernah_mengaku_ogah_makan_makanan_indonesia-BCQ9_large.jpg
Kisah Raja Bulu Tangkis Dunia Viktor Axelsen yang Ogah Cicipi Kuliner Khas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/40/3168535/simak_kisah_sedih_ye_zhaoying_yang_rela_mengorbankan_reputasi_tapi_dianggap_pengkhianat-Olqa_large.jpg
Kisah Sedih Ye Zhaoying, Rival Susy Susanti yang Korbankan Reputasi tapi Malah Dianggap Pengkhianat Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/40/3164469/simak_kisah_mantan_raja_bulu_tangkis_dunia_kento_momota_yang_pernah_dilatih_pelatih_tunggal_putri_pelatnas_pbsi-cnkL_large.jpg
Kisah Mantan Raja Bulu Tangkis Dunia Kento Momota, Pernah Dilatih Pelatih Tunggal Putri Pelatnas PBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/40/3162002/simak_kisah_bidadari_supercantik_tai_tzu_ying_yang_ternyata_peraih_gelar_doktor_phd-rJsP_large.jpg
Kisah Bidadari Supercantik Tai Tzu-ying, Pebulu Tangkis Asal Taiwan Peraih Gelar Doktor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/40/3154495/cerita_sedih_harus_dilalui_chiharu_shida_yang_berpisah_dengan_tandemnya_nami_matsuyama-VzxT_large.jpg
Kisah Sedih Chiharu Shida, Bidadari Cantik Jepang yang Putuskan Pisah dengan Tandemnya karena Beda Motivasi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement