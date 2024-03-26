5 Kontroversi Legenda Pebulutangkis Indonesia Taufik Hidayat, Nomor 1 Bawa-Bawa Lee Chong Wei

SEDERET kontroversi pernah menyelimuti legenda bulutangkis Indonesia, Taufik Hidayat. Hal ini membuat namanya sedikit tercoreng kendati prestasinya sangat luar biasa.

Seperti diketahui, Taufik Hidayat sukses mengukir banyak sekali prestasi di sepanjang karirnya. Tercatat, atlet kelahiran Bandung, 10 Agustus 1981 ini pernah memenangkan Kejuaraan Junior Asia, SEA Games, Asian Games, Thomas Cup, Kejuaraan Dunia, hingga Olimpiade Athena 2004.

Deretan prestasi tersebut membuat namanya tercatat sebagai salah satu legenda bulutangkis terbaik tanah air. Sayangnya, prestasi itu kurang sejalan dengan sikap dan attitudenya.

Beberapa kali, Taufik Hidayat terlibat dalam aksi-aksi kontroversial yang membuat namanya menjadi sorotan di tanah air hingga bahkan dunia.

Berikut adalah 5 kontroversi yang pernah dilakukan legenda bulutangkis Indonesia, Taufik Hidayat:

5. Niat berkhianat ke Singapura





Di era 2000 an, Taufik Hidayat sempat ingin pindah untuk membela Singapura. Hal ini ia lakukan demi bisa mengikuti jejak sang pelatih, Mulyono Handoyo yang dipecat PBSI dan kemudian melatih Singapura.

Beruntungnya, PB PBSI bergerak cepat untuk membujuk Taufik. Akhirnya, tunggal putra dengan backhand smash terkuat ini memilih kembali ke pelatnas dan batal membelot ke Singapura.

4. Gemar ganti pasangan





Semasa menjadi atlet, Taufik Hidayat juga menjadi sorotan lantaran kebiasaannya yang kerap gonta ganti pasangan. Beberapa yang terkenal antara lain adalah Wynne Prakusya, Deswita Maharani, hingga Riafinola Ifani.

Namun pada akhirnya, aksinya itu ia akhiri setelah memilih untuk menikah dengan seorang perempuan cantik putri purnawirawan TNI, Agum Gumelar, yakni Ami Gumelar.