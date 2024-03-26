Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Kontroversi Legenda Pebulutangkis Indonesia Taufik Hidayat, Nomor 1 Bawa-Bawa Lee Chong Wei

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |21:01 WIB
5 Kontroversi Legenda Pebulutangkis Indonesia Taufik Hidayat, Nomor 1 Bawa-Bawa Lee Chong Wei
Legenda Bulu Tangkis Indonesia, Taufik Hidayat. (Foto: Reuters)
A
A
A

SEDERET kontroversi pernah menyelimuti legenda bulutangkis Indonesia, Taufik Hidayat. Hal ini membuat namanya sedikit tercoreng kendati prestasinya sangat luar biasa.

Seperti diketahui, Taufik Hidayat sukses mengukir banyak sekali prestasi di sepanjang karirnya. Tercatat, atlet kelahiran Bandung, 10 Agustus 1981 ini pernah memenangkan Kejuaraan Junior Asia, SEA Games, Asian Games, Thomas Cup, Kejuaraan Dunia, hingga Olimpiade Athena 2004.

Deretan prestasi tersebut membuat namanya tercatat sebagai salah satu legenda bulutangkis terbaik tanah air. Sayangnya, prestasi itu kurang sejalan dengan sikap dan attitudenya.

Beberapa kali, Taufik Hidayat terlibat dalam aksi-aksi kontroversial yang membuat namanya menjadi sorotan di tanah air hingga bahkan dunia.

Berikut adalah 5 kontroversi yang pernah dilakukan legenda bulutangkis Indonesia, Taufik Hidayat:

5. Niat berkhianat ke Singapura

Taufik Hidayat dan keluarga

Di era 2000 an, Taufik Hidayat sempat ingin pindah untuk membela Singapura. Hal ini ia lakukan demi bisa mengikuti jejak sang pelatih, Mulyono Handoyo yang dipecat PBSI dan kemudian melatih Singapura.

Beruntungnya, PB PBSI bergerak cepat untuk membujuk Taufik. Akhirnya, tunggal putra dengan backhand smash terkuat ini memilih kembali ke pelatnas dan batal membelot ke Singapura.

4. Gemar ganti pasangan

Taufik Hidayat

Semasa menjadi atlet, Taufik Hidayat juga menjadi sorotan lantaran kebiasaannya yang kerap gonta ganti pasangan. Beberapa yang terkenal antara lain adalah Wynne Prakusya, Deswita Maharani, hingga Riafinola Ifani.

Namun pada akhirnya, aksinya itu ia akhiri setelah memilih untuk menikah dengan seorang perempuan cantik putri purnawirawan TNI, Agum Gumelar, yakni Ami Gumelar.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/38/3193903/marc_marquez_vs_valentino_rossi-Tr74_large.jpg
3 Rekor Gila Valentino Rossi yang Bisa Dipatahkan Marc Marquez di MotoGP 2026, Nomor 1 Paling Realistis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/43/3192792/ardy_b_wiranata_kini_memegang_paspor_kanada_pb_djarum-X8z5_large.jpg
3 Pebulu Tangkis yang Tinggalkan Paspor Indonesia Setelah Raih Medali Olimpiade, Nomor 1 Ardy B Wiranata!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/38/3192662/marc_marquez_dan_francesco_bagnaia-QhD0_large.jpg
3 Pembalap Top Dunia yang Pernah Juara MotoGP Back to Back, Nomor 1 Paling Ikonik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/40/3192249/susy_susanti_saat_meraih_emas_olimpiade_barcelona_1992_susysusantiofficial-0Pi9_large.jpg
2 Pebulu Tangkis Dunia yang Unggul Rekor Pertemuan dari Susy Susanti, Nomor 1 Juara Olimpiade Sydney 2000!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/43/3192047/rivan_nurmulki-7Iw4_large.jpg
3 Pemain Top Voli Timnas Indonesia yang Resmi Berkarier di Luar Negeri pada 2026, Nomor 1 Bikin Kejutan Main di Thailand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/43/3186967/ade_rai-EXmC_large.jpg
5 Makanan yang Disebut Ade Rai Jadi Hambatan Utama Penurunan Berat Badan, Nomor 1 Sulit Dihindari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement