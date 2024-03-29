5 Kisah Atlet Mualaf yang Menyentuh Hati, Nomor 1 Langsung Peluk Islam Sehari Usai Sabet Gelar Juara!

5 kisah atlet mualaf yang menyentuh hati menarik diulas. Sebab, ada cerita inspiratif yang dimiliki para atlet tersohor di dunia ini dalam langkah mereka memilih memeluk agama Islam.

Ya, sejumlah atlet dunia mengambil langkah besar dalam kehidupannya. Salah satunya dengan berpindah agama menjadi seorang Muslim.

Dalam perjalanannya menjadi mualaf ada kisah inspiratif yang mereka miliki. Apa saja? Berikut 5 kisah atlet mualaf yang menyentuh hati.

5. Wayne Parnell





Salah satu kisah atlet mualaf yang menyentuh hati datang dari Wayne Parnell. Dia merupakan atlet kriket asal Afrika Selatan.

Wayne Parnell memutuskan menjadi mualaf pada Januari 2011. Dia mengaku menemukan kedamaian setelah mengenal Islam.

4. Cristian Gonzales





Kemudian, ada Cristian Gonzales. Eks bomber Timnas Indonesia ini menjadi mualaf setelah datang ke Indonesia pada 2003. Dia diketahui menikahi wanita asal Indonesia, Eva Nurida Siregar.

Cristian Gonzales pun punya kisah inspiratif usai menjadi mualaf. Pada 2008, dia membangun sebuah masjid di Gresik, Jawa Timur.