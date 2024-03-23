Indonesia All Stars vs Red Sparks Resmi Digelar April 2024, Menpora Dito Ariotedjo: Berkat Dukungan Pemerintah Korea Selatan

Megawati Hangestri bersama klubnya, Red Sparks akan bermain di Tanah Air melawan Indonesia All Stars. (Foto: Instagram/red__sparks)

JAKARTA - Impian pencinta bola voli Tanah Air melihat Megawati Hangestri bermain bersama klubnya, Red Spark untuk bermain di Indonesia dipastikan segera terwujud. Sebab Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Indonesia, Dito Ariotedjo sudah mengonfirmasi laga Indonesia All Stars vs Red Sparks akan digelar pada April 2024 nanti.

Menariknya, Dito mengaku pihaknya tak mengeluarkan dana sama sekali untuk mendatangkan klub voli asal Korea Selatan itu. Sebab semuanya dapat terjadi berkat dukungan pemerintah Korea Selatan yang memang memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah Indonesia.

Ya, laga bertajuk Fun Volly Ball akan mempertemukan Indonesia All Stars melawan Daejeon CheongKwanJang Red Sparks. Nantinya pertandingan tersebut akan berlangsung di Indonesia Arena pada 20 April 2024.

Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) pun sudah mengumumkan 14 pemain untuk tampil di Indonesia All Stars. Terdapat nama-nama seperti Wilda Siti Murfadhilah, Hany Budiarti, Shella Bernadetha hingga Yolla Yuliana.

Sementara Dito Ariotedjo menjelaskan hubungan baik antara pemerintah Indonesia dan Korea Selatan menjadi penyebab bisa terjadinya pertandingan Red Sparks vs Indonesia All Stars. Ia juga memastikan tidak dana yang harus dikeluarkan untuk mengundang Megawati dan kawan-kawan.

Menpora Dito menjelaskan pihaknya hanya mengeluarkan dana untuk akomodasi Megawati Hangestri dan kawan-kawan selama di Jakarta.