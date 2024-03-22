Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

PBVSI Pasikan Indonesia All Stars Tampil Maksimal Hadapi Megawati Hangestri dan Red Sparks

Rio Eristiawan , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |22:28 WIB
PBVSI Pasikan Indonesia All Stars Tampil Maksimal Hadapi Megawati Hangestri dan Red Sparks
Imam Sudjarwo memastikan Indonesia All Stars maksimal saat melawan Red Sparks (Foto: MPI/Rio Eristiawan)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum PBVSI, Imam Sudjarwo, memastikan Indonesia All Stars akan tampil maksimal menghadapi Daejeon JungKwanJang Red Sparks. Meski hanya pertandingan eksebisi, pihaknya mengaku tak ingin Indonesia All Stars tak menelan kekalahan jauh.

Red Sparks akan tampil di Indonesia pada 20 April 2024. Nantinya, klub Megawati Hangestri itu akan melawan Indonesia All Stars dalam laga yang bertajuk Fun Volley Ball di Indonesia Arena.

Daejeon JungKwanJang Red Sparks (Foto: Instagram/@red__sparks)

Red Sparks merupakan salah satu tim ternama di Liga Voli Putri Korea Selatan. Sebab, tim asal Daejeon itu pernah merasakan gelar juara pada 2005, 2009−2010, dan 2011−2012.

Imam memastikan Indonesia All Stars akan tampil maksimal meski menghadapi Red Sparks adalah pertandingan eksebisi. Pasalnya, ia tak ingin tim gabungan pemain-pemain Proliga itu menelan kekalahan telak.

"Kami akan all out walau pun ini fun, kalau ini fun tapi kalahnya terlalu jauh kita malu juga sebagai negara," kata Imam di The H Club SCBD, Jumat (22/3/2024).

"Kami mempersiapkan all out, jadi semua pemain yang terbaik di Indonesia sedang berlatih dan sudah berkonsentrasi di tim masing-masing untuk persiapan Proliga," imbuhnya.

Halaman:
1 2
