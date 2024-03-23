Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Ajak WBC Asia, HSS 5 Jakarta Jadi Festival Tinju Terakbar di Indonesia

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |02:15 WIB
Ajak WBC Asia, HSS 5 Jakarta Jadi Festival Tinju Terakbar di Indonesia
HSS 5 Jakarta akan jadi festival tinju terakbar (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)
A
A
A

JAKARTA – Holywings Sports Show (HSS) seri kelima bakal segera bergulir setelah seri keempat sukses terselenggara dengan meriah. Bahkan, kali ini ajang tersebut akan digelar di arena dalam ruangan terbesar di Tanah Air, yakni Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, pada 21 April mendatang.

HSS 5 Jakarta sendiri mengusung tema “Reign of Fists”. Hebatnya, pada edisi tahun ini HSS melibatkan juri internasional, yakni World Boxing Council (WBC) untuk meningkatkan taraf kompetisi tinju bergengsi ini agar semakin adil dan kompetitif.

Tinju Dunia

Promotor HSS, Ivan Tanjaya, pun menyebut bahwa HSS 5 Jakarta bakal menjadi inisiator festival tinju terakbar di Indonesia. Hal itu diungkapkannya dalam konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia (MPI), di The H Club SCBD, Jakarta, pada Kamis 21 Maret 2024.

“HSS 5 Jakarta akan naik level menjadi inisiator festival tinju terbesar di Indonesia. Terutama dengan digelarnya HSS 5 Jakarta di salah satu indoor arena terbesar di Indonesia, yakni Indonesia Arena,” kata Ivan.

Dr. Sim selaku Ketua Komite dari World Boxing Council (WBC), turut hadir dalam konferensi pers tersebut. Dia pun menilai bahwa penunjukkan WBC sebagai juri di HSS 5 Jakarta akan menjadi sejarah yang baru bagi olahraga tinju di Indonesia.

“Saya yakin ini (HSS 5 Jakarta) akan menjadi awal bagi sejarah Indonesia,” ujar Dr. Sim.

HSS 5 Jakarta akan menjadi ajang seru penuh ketegangan dengan menghadirkan total 14 pertandingan dari partai selebriti maupun profesional. Salah satu yang ditunggu-tunggu adalah pertandingan yang mempertemukan Chef Arnold dengan reviewer makanan Codeblu.

HSS 5 Jakarta sendiri telah mengambil langkah berani untuk menggelar pertandingan di Indonesia Arena dengan kapasitas lebih dari 10.000 penonton. Ambisi dari HSS 5 Jakarta akan membawa tinju Indonesia hingga tingkat dunia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/43/3189499/hs_fighting_championship-ZCxc_large.jpg
HS Fighting Championship: Malam Pertarungan Para Bintang, Tonton Eksklusif Mulai Rp29.000 di RCTI+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/43/3188426/iba_world_mens_boxing_championship_2025-mMwq_large.jpg
Link Live Streaming IBA World Mens Boxing Championship 2025 di Vision+, Saatnya Nonton Aksi Petinju Dunia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/43/3180518/bakal_ada_duel_floyd_mayweather_jr_vs_manny_pacquiao_jilid_2-ETI5_large.jpg
Floyd Mayweather vs Manny Pacquiao Jilid 2 Dijadwalkan April 2026, Mike Tyson Terancam Batal Comeback!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/43/3178742/garuda_fight_championship_for_revenge_sukses_membangkitkan_dunia_tinju_indonesia-d3YV_large.jpeg
Adrenalin hingga Pecahkan Rekor, GFC For Revenge Jadi Bukti Tinju Indonesia Bangkit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175962/garuda_fight_championship_akan_membawa_combat_sports_ke_level_yang_lebih_tinggi-kH73_large.jpeg
Garuda Fight Championship Angkat Combat Sports ke Level Lebih Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/43/3169956/terence_crawford-EUvu_large.jpg
Terence Crawford Cetak Sejarah, Kalahkan Canelo Alvarez dan Jadi Juara Sejati Tiga Kelas
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement