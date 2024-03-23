Ajak WBC Asia, HSS 5 Jakarta Jadi Festival Tinju Terakbar di Indonesia

JAKARTA – Holywings Sports Show (HSS) seri kelima bakal segera bergulir setelah seri keempat sukses terselenggara dengan meriah. Bahkan, kali ini ajang tersebut akan digelar di arena dalam ruangan terbesar di Tanah Air, yakni Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, pada 21 April mendatang.

HSS 5 Jakarta sendiri mengusung tema “Reign of Fists”. Hebatnya, pada edisi tahun ini HSS melibatkan juri internasional, yakni World Boxing Council (WBC) untuk meningkatkan taraf kompetisi tinju bergengsi ini agar semakin adil dan kompetitif.

Promotor HSS, Ivan Tanjaya, pun menyebut bahwa HSS 5 Jakarta bakal menjadi inisiator festival tinju terakbar di Indonesia. Hal itu diungkapkannya dalam konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia (MPI), di The H Club SCBD, Jakarta, pada Kamis 21 Maret 2024.

“HSS 5 Jakarta akan naik level menjadi inisiator festival tinju terbesar di Indonesia. Terutama dengan digelarnya HSS 5 Jakarta di salah satu indoor arena terbesar di Indonesia, yakni Indonesia Arena,” kata Ivan.

Dr. Sim selaku Ketua Komite dari World Boxing Council (WBC), turut hadir dalam konferensi pers tersebut. Dia pun menilai bahwa penunjukkan WBC sebagai juri di HSS 5 Jakarta akan menjadi sejarah yang baru bagi olahraga tinju di Indonesia.

“Saya yakin ini (HSS 5 Jakarta) akan menjadi awal bagi sejarah Indonesia,” ujar Dr. Sim.

HSS 5 Jakarta akan menjadi ajang seru penuh ketegangan dengan menghadirkan total 14 pertandingan dari partai selebriti maupun profesional. Salah satu yang ditunggu-tunggu adalah pertandingan yang mempertemukan Chef Arnold dengan reviewer makanan Codeblu.

HSS 5 Jakarta sendiri telah mengambil langkah berani untuk menggelar pertandingan di Indonesia Arena dengan kapasitas lebih dari 10.000 penonton. Ambisi dari HSS 5 Jakarta akan membawa tinju Indonesia hingga tingkat dunia.