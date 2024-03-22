Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Ketua Umum PBVSI Pastikan Megawati Hangestri Bela Red Sparks Lawan Indonesia All Stars

Rio Eristiawan , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |21:24 WIB
Ketua Umum PBVSI Pastikan Megawati Hangestri Bela Red Sparks Lawan Indonesia All Stars
Megawati Hangestri akan tetap bermain di Red Sparks (Foto: Instagram/@megawatihangestrip)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI), Imam Sudjarwo mengatakan, Megawati Hangestri tetap bermain di Daejeon JungKwanJang Red Sparks. Selain itu, ia menjelaskan Indonesia All Stars sudah siap untuk tampil.

Red Sparks akan tampil di Indonesia pada 20 April 2024. Nantinya, klub Megawati Hangestri itu akan melawan Indonesia All Stars dalam laga yang bertajuk Fun Volley Ball di Indonesia Arena.

Megawati Hangestri

Meski sempat bermain di Proliga, Imam mengatakan Megawati tidak akan tampil bersama Indonesia All Stars. Ia pun menjelaskan Megatron akan tetap memperkuat Red Sparks.

"Megawati akan main di Red Sparks bukan main di Indonesia All Stars. Jadi nanti Indonesia melawan Megawati (yang bermain di) tim Red Sparks," kata Imam di The H Club SCBD, Jumat (22/3/2024).

Lebih lanjut, Imam menjelaskan Indonesia All Stars tidak ada kendala dan siap untuk menghadapi Red Sparks. Ia mengatakan 14 pemain yang terpilih sedang berlatih di klubnya masing-masing dan akan berkumpul bersama untuk penyesuaian tim.

Halaman:
1 2
