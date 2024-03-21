Jelang Lawan Red Sparks, Pemain Pink Spiders Ini Bertekad Blok Smash Megawati Hangestri

INCHEON - Pemain Incheon Heungkuk Life Pink Spiders, Lee Joo-ah, bertekad untuk memblok smash Megawati Hangestri. Sebab, ia mengaku memiliki teknik bagus untuk menghentikan pukulan lawan.

Pink Spiders akan berhadapan dengan Daejeon JungKwanJang Red Sparks di babak semifinal playoff Liga Voli Korea Selatan 2023-2024. Kedua tim tersebut akan saling berhadapan sebanyak dua kali, yakni 22 dan 24 Maret 2024.

Sementara menjelang laga nanti, Lee bertekad untuk memblok smash Megawati. Sebab, ia merasa yakin memiliki teknik bagus untuk menghentikan pukulan lawan dan hanya perlu berkonsentrasi.

"Lawan di depan saya adalah Cheong Kwan-jang, jadi saya ingin memblokir (smash) Mega (Megawati Hangestri). Teknik saya bagus, jadi saya pikir saya perlu mengingat hal-hal itu saat bermain," kata Lee dikutip dari Naver, Kamis (21/3/2024).

Sementara Pink Spiders memiliki keuntungan untuk bisa melaju ke babak final. Sebab, mereka mampu meraih empat kemenangan dan menelan dua kekalahan saat bertemu dengan Megawati dan kawan-kawan di musim reguler.