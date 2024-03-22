Kunci Jonatan Christie Stop Rentetan Hasil Buruk Awal Tahun hingga Juarai All England 2024

JAKARTA - Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, mengaku sama sekali tidak menyangka bisa merebut gelar juara di All England 2024. Terlebih dengan hasil buruk yang sempat ia dapatkan pada beberapa turnamen di awal tahun ini.

Jonatan merebut titel juara All England 2024 usai memenangi laga All Indonesian Final lawan Anthony Sinisuka Ginting. Ia menang dua gim langsung dengan skor 21-15 dan 21-14.

Kemenangan itu tidak disangka sebelumnya karena Jonatan mengakui jalan terjal dalam prosesnya. Bukan hanya saat di All England, bahkan termasuk satu minggu jelang kompetisi itu berlangsung.

Sebelum All England, Jonatan berlaga di French Open 2024 dengan hasil kurang memuaskan. Ia langsung angkat koper di babak 32 besar dan hasil itu membuat Jonatan sulit menerima situasi tersebut.

"Enggak pernah kepikiran. Balik lagi, dari awal tahun bahkan sampai Prancis, satu minggu sebelum All England itu hasilnya jauh dari kata memuaskan dan enggak mudah juga melalui itu," ucap Jonatan saat ditemui MNC Portal Indonesia di Pelatnas PBSI Cipayung, Kamis (21/3/2024).

"Prosesnya sih yang lebih berat dibanding pas mainnya. Penerimaan akan hasilnya itu yang enggak gampang," lanjutnya.