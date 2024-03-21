Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Jadi Pembicara di Sportnxt Melbourne Australia, Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Bicara Pentingnya Peran Media Sosial

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |06:55 WIB
Jadi Pembicara di Sportnxt Melbourne Australia, Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Bicara Pentingnya Peran Media Sosial
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo berbicara pentingnya media sosial di acara sportnx (Foto: Capture screen)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf), Angela Tanoesoedibjo menjadi pembicara di perhelatan Sportnxt yang berlangsung di Melbourne, Australia. Dalam sesinya dengan tema teladan dan perbedaan, Angela menjelaskan media sosial memiliki peran yang penting.

"saya akan beri contoh seberapa efektif dan kuatnya media sosial, bahkan trend yang sedang berlangsung berasal dari media sosial dan media mainstrim lainnya mengangkatnya," ujar Angela.

"Anda tahu, kami punya seorang atlet, dia muda, dia atlet voli, dia memakai hijab, seorang muslim dan dia bergabung dengan Red Sparks (team Korea Selatan) namanya Megawati, dia viral di media sosial karena performanya di lapangan dan terlihat berbeda dari anggota tim yang lainnya," lanjutnya.

"Dia diwawancara saat bergabung dengan teamnya, dan media tidak banyak memberi perhatian kepada dirinya, dan ketika dia viral, semuanya berubah, dia memiliki banyak pengikut dari kedua negara, fans, dan dia menjadi teladan," ujarnya lagi.

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf), Angela Tanoesoedibjo menjadi pembicara di perhelatan Sportnxt di Australia. Angela menjadi pembicara dalam panel hari pertama bersama dengan tiga wanita inspiratif lainnya termasuk Tanya Hosch, Azmeena Husain Oam hingga mantan olympian, Dame Valeria Adams.

Halaman:
1 2
