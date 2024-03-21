Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Ketika Viktor Axelsen Dibuat Frustrasi usai Dikalahkan Jonatan Christie di Malaysia Open

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |16:18 WIB
Ketika Viktor Axelsen Dibuat Frustrasi usai Dikalahkan Jonatan Christie di Malaysia Open
Viktor Axelsen sempat dibuat frustrasi oleh Jonatan Christie (Foto: PBSI)
A
A
A

KETIKA Viktor Axelsen dibuat frustrasi usai dikalahkan Jonatan Christie di Malaysia Open menarik untuk diulas. Sebab, si Alien sampai mencurahkan isi hatinya ke media sosial.

Dalam lima tahun ke belakang, Axelsen menjadi monster di nomor tunggal putra. Pria asal Denmark itu begitu mendominasi di berbagai kejuaraan, termasuk menyabet medali emas Olimpiade Tokyo 2020.

Jonatan Christie

Tak heran bila kekalahan bisa membuat Axelsen begitu kesal. Hal itu terlihat jelas usai turnamen Malaysia Open 2019 ketika dikalahkan Jonatan.

Perjumpaan itu berlangsung di perempatfinal Malaysia Open 2019. Jonatan sukses menggulung Axelsen dua gim langsung 21-18 dan 21-19!

Usai pertandingan, Axelsen mencurahkan isi hatinya di media sosial. Ia tak lupa mengucapkan selamat dan mendoakan agar pemain asal Indonesia itu beruntung di babak berikutnya.

"Argh, kalah dari Jonatan Christie yang bermain dengan baik di perempatfinal Malaysia Open 2019," tulis Axelsen di akun Instagram @viktoraxelsen.

Halaman:
1 2
