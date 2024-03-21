Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Irwansyah Sudah Yakin Anthony Ginting Bisa Kalahkan Viktor Axelsen di All England 2024

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |09:59 WIB
Irwansyah Sudah Yakin Anthony Ginting Bisa Kalahkan Viktor Axelsen di All England 2024
Tunggal Putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting (Foto: PBSI)
JAKARTA - Kemenangan Anthony Sinisuka Ginting atas Viktor Axelsen menjadi perhatian di All England 2024 kemarin. Tak terkecuali sang pelatih Irwansyah yang memuji kiprah anak didiknya tersebut.

Sebagaimana diketahui, Ginting sukses menjadi runner-up All England 2024 usai takluk dari rekan senegaranya, Jonatan Christie di partai puncak. Ia menyerah di laga All Indonesian Final itu dengan skor 14-21 dan 15-21.

Meski belum berhasil menjadi juara, tetapi perjalanannya di All England 2024 menjadi bahan perbincangan. Terutama kita ia berhasil mengalahkan pemain peringkat satu dunia, Viktor Axelsen di babak perempatfinal dengan skor 8-21, 21-18, dan 21-19.

Kemenangan itu pun menuai banyak pujian dan membuat nama Ginting layak tuai pujian meski hanya menjadi runner-up. Pelatih Irwansyah itu pun memberikan tanggapannya bahwa anak didiknya tersebut memang layak untuk menang.

"Ya sebenarnya yg dari lalu-lalu itu saya juga yakin pemain-pemain kita ini bisa ngalahin Axelsen. Tapi kadang-kadang di lapangan itu kan strategi sudah diterapkan tapi enggak jalan," ujar Irwansyah saat ditemui di Pelatnas PBSI Cipayung, Rabu (20/3/2024).

"Kenapa? Mungkin karena anginlah, situasi lapangan atau karena Viktor itu tinggi, kadang-kadang pemain kita itu jadi sedikit kebingungan. Padahal kita bisa juga mengalahkan dia dan terbukti kemarin itu emang Ginting bisa," lanjutnya.

Halaman:
1 2
