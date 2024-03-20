Indonesia Borong 2 Gelar All England 2024, Ketum KOI Optimis Bulu Tangkis Tanah Air Bisa Bersinar di Olimpiade Paris 2024

JAKARTA – Keberhasilan Indonesia memborong dua gelar di All England 2024 memberikan rasa optimisme kepada Ketua Umum (Ketum) Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Raja Sapta Oktohari, terhadap bulu tangkis Tanah Air di Olimpiade Paris 2024. Ketum KOI (NOC Indonesia) itu pun merasa prestasi tersebut menjaga harapan besar bulutangkis Indonesia bisa melanjutkan tradisi medali di Olimpiade nanti.

Adapun gelar pertama All England 2024 untuk Indonesia dipersembahkan Jonatan Christie yang meraih juara di tunggal putra usai melakoni All Indonesian Final bersama dengan Anthony Sinisuka Ginting. Tampil di Utilita Arena, Birmingham, Minggu (17/3/2024) malam WIB, pemain ranking sembilan dunia itu mengalahkan kompatriotnya dua gim langsung dengan skor 21-15, 21-14.

Prestasi Jojo sekaligus mencetak sejarah tunggal putra Indonesia meraih gelar juara di All England setelah 30 tahun atau setelah Hariyanto Arbi pada 1994. Jojo sekaligus menasbihkan diri sebagai satu dari enam pebulutangkis tunggal putra Indonesia yang mampu angkat piala turnamen bulutangkis tertua di dunia tersebut.

Gelar lainnya diraih ganda putra melalui Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto yang mengalahkan wakil Malaysia Aaron China/Soh Wooi Yikdi 21-16, 21-16. Gelar ini menjadi yang kedua beruntun diraih duet nomor tujuh dunia itu di All England setelah 2023 lalu.

“Dua kemenangan ini menjawab banyak harapan Badminton Lovers Indonesia dan memberikan semangat besar untuk tim Indonesia Paris 2024. Harapan besar tentu peak performance para atlet ada di Olimpiade 2024 Paris,” kata Okto -sapaan Raja Sapta, dikutip dari rilis KOI, Rabu (20/3/2024).

Menurut Okto hasil ini juga tidak lepas dari lancarnya komunikasi yang dibangun di Tim AdHoc Olimpaide 2024 yang dipimpin Fadhil Imran. Termasuk dengan upaya-upaya dan penyesuaian untuk membuka peluang perolehan medali emas buat bulutangkis di Paris 2024 jadi lebih besar.