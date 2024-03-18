Penantian Panjang, Indonesia Kembali Bawa Dua Gelar dari All England setelah 10 Tahun Terakhir

BIRMINGHAM - Indonesia berhasil membawa dua gelar dari ajang All England 2024. Prestasi tersebut sekaligus mengulang sejarah bagi wakil Merah Putih di turnamen bulutangkis tertua dan paling prestisius di dunia tersebut.

Setelah 10 penantian, akhirnya Indonesia bisa memboyong dua titel di ajang All England. Terakhir kali Tim Merah Putih meraih dua gelar juara terjadi pada 2014, di mana dua gelar didapat dari sektor ganda putra dan ganda campuran.

Kala itu, gelar ganda putra dipersembahkan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan. Sementara, titel ganda campuran didapat oleh Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir.

Kini, setelah 10 tahun berlalu, akhirnya Indonesia kembali membawa pulang dua gelar dari All England. Kedua gelar dipersembahkan dari sektor tunggal putra dan ganda putra.

Gelar pertama datang dari tunggal putra lewat Jonatan Christie. Melakoni All Indonesian Final melawan Anthony Sinisuka Ginting, Jonatan menang dengan skor 21-15 dan 21-14.

Sementara gelar kedua dipastikan oleh ganda putra, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. Mereka berhasil menaklukkan perlawanan pasangan Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik dengan skor 21-16 dan 21-16.