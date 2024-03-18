Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Penantian Panjang, Indonesia Kembali Bawa Dua Gelar dari All England setelah 10 Tahun Terakhir

Bagas Abdiel , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |00:00 WIB
Penantian Panjang, Indonesia Kembali Bawa Dua Gelar dari All England setelah 10 Tahun Terakhir
Anthony Ginting dan Jonatan Christie di podium juara All England 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

BIRMINGHAM - Indonesia berhasil membawa dua gelar dari ajang All England 2024. Prestasi tersebut sekaligus mengulang sejarah bagi wakil Merah Putih di turnamen bulutangkis tertua dan paling prestisius di dunia tersebut.

Setelah 10 penantian, akhirnya Indonesia bisa memboyong dua titel di ajang All England. Terakhir kali Tim Merah Putih meraih dua gelar juara terjadi pada 2014, di mana dua gelar didapat dari sektor ganda putra dan ganda campuran.

Kala itu, gelar ganda putra dipersembahkan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan. Sementara, titel ganda campuran didapat oleh Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir.

Kini, setelah 10 tahun berlalu, akhirnya Indonesia kembali membawa pulang dua gelar dari All England. Kedua gelar dipersembahkan dari sektor tunggal putra dan ganda putra.

Gelar pertama datang dari tunggal putra lewat Jonatan Christie. Melakoni All Indonesian Final melawan Anthony Sinisuka Ginting, Jonatan menang dengan skor 21-15 dan 21-14.

Sementara gelar kedua dipastikan oleh ganda putra, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. Mereka berhasil menaklukkan perlawanan pasangan Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik dengan skor 21-16 dan 21-16.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/40/3120973/anthony_ginting_bersama_jonatan_christie-7ert_large.jpg
Kisah Haru Jonatan Christie dan Anthony Ginting, Sukses Bikin Sejarah di All England 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/10/40/2994786/kisah-irwansyah-yang-bangga-jonatan-christie-dan-anthony-ginting-berdiri-di-podium-all-england-1oDvRIr0x1.jpg
Kisah Irwansyah yang Bangga Jonatan Christie dan Anthony Ginting Berdiri di Podium All England
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/40/2992344/wawancara-eksklusif-jonatan-christie-cerita-di-balik-gelar-juara-all-england-2024-by6DEEYA2g.jpg
Wawancara Eksklusif Jonatan Christie: Cerita di Balik Gelar Juara All England 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/40/2989409/gelar-all-england-2024-berhasil-bungkam-para-haters-rian-ardianto-bukti-kami-masih-berprestasi-Na9mEuRQxJ.jpg
Gelar All England 2024 Berhasil Bungkam Para Haters, Rian Ardianto: Bukti Kami Masih Berprestasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/23/40/2987344/kisah-istri-jonatan-christie-yang-tak-kuat-nonton-suaminya-main-di-all-england-2024-y0sn8QKqrD.jpg
Kisah Istri Jonatan Christie yang Tak Kuat Nonton Suaminya Main di All England 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/40/2986920/christian-adinata-termotivasi-prestasi-jonatan-christie-dan-anthony-ginting-di-all-england-2024-sCHUJxBJlS.jpg
Christian Adinata Termotivasi Prestasi Jonatan Christie dan Anthony Ginting di All England 2024
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement