HOME SPORTS NETTING

Hasil Lengkap Final All England 2024: Indonesia Juara Umum!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |23:48 WIB
Hasil Lengkap Final All England 2024: Indonesia Juara Umum!
Indonesia meraih titel juara All England 2024 lewat Jonatna Christie (Foto: PBSI)
A
A
A

BERIKUT hasil lengkap Final All England 2024 yang digelar Minggu (17/3/2024) di Utilita Arena, Birmingham, Inggris. Indonesia menggondol dua titel di nomor tunggal dan ganda putra sehingga menjadi juara umum.

Titel pertama diraih Jonatan Christie. Pemain asal Jakarta itu memenangi All Indonesian Final melawan Anthony Sinisuka Ginting dua gim langsung 21-15 dan 21-14.

Jonatan Christie juara All England 2024 (Foto: PBSI)

Ini merupakan gelar pertama All England di nomor tunggal putra dalam 30 tahun terakhir. Menariknya, ketika itu, Indonesia juga meraihnya lewat final sesama wakil Indonesia yang dimenangi Hariyanto Arbi atas Ardy Bernardus Wiranata.

Titel kedua direbut pada nomor ganda putra. Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto juga menang dua gim langsung atas wakil Malaysia Aaron Chia/Soh Wooi Yik dua gim langsung 21-16 dan 21-16.

Bagi Fajar/Rian, ini merupakan titel kedua secara beruntun di All England. Mereka meraih gelar serupa pada tahun lalu setelah mengalahkan Muhammad Ahsan/Hendra Setiawan di babak final.

Sementara itu, di nomor lain, gelar masing-masing dibagi satu per negara. Carolina Marin menjuarai nomor tunggal putri setelah Akane Yamaguchi memutuskan mundur di tengah gim kedua.

Halaman:
1 2
