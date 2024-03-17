Breaking News, Jonatan Christie Juara All England 2024 Usai Kalahkan Anthony Ginting

BIRMINGHAM - Jonatan Christie keluar sebagai juara di ajang All England 2024. Jojo -sapaan akrab Jonatan Christie- memastikan gelar juara usai mengalahkan rekan senegara, Anthony Sinisuka Ginting dua gim langsung dengan skor 21-15 dan 21-14 dalam waktu 55 menit.

Pertarungan reli-reli panjang langsung tersaji di awal pertandingan yang berlangsung di Utilita Arena, Birmingham, Inggris, pada Minggu (17/3/2024) malam WIB itu sampai menginjak skor 3-3. Selepas itu, pukulan Ginting keluar lima kali berturut-turut sehingga membuat Jonatan memimpin 8-3.

Kesalahan demi kesalahan terus dibuat oleh Ginting. Di sisi lain, Jojo -sapaan Jonatan- bermain lebih tenang dan minim melakukan kesalahan sehingga dia bisa unggul 14-6.

Tak mau kalah begitu saja, Onik -sapaan Ginting- mulai bangkit dengan menampilkan permainan yang lebih menyerang. Hasilnya, permain ranking empat dunia itu bisa memangkas ketertinggalannya menjadi 15-17.

Akan tetapi, Jonatan mengamuk lagi di poin-poin kritis dengan melancarkan smash-smash keras nan mematikan ke arah pertahanan kompatriotnya itu. Pemain berusia 26 tahun itu pun mampu menjauh lagi dengan keunggulan 19-15 dan kemudian menutup gim pertama dengan skor 21-15.

Aksi jual beli serangan smash-smash keras terjadi di awal gim kedua. Kedua pemain Pelatnas PBSI itu pun silih berganti memimpin hingga mencapai skor 6-6.