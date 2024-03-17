Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Link Live Streaming Final All England 2024, Klik di Sini!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |15:07 WIB
Link Live Streaming Final All England 2024, Klik di Sini!
Anthony Ginting akan menghadapi Jonatan Christie di Final All England 2024 (Foto: PBSI)
LINK live streaming Final All England 2024 bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Indonesia mengirim tiga wakil ke partai puncak turnamen bulu tangkis tertua dan paling prestisius di dunia tersebut.

Satu gelar juara bahkan sudah dipastikan wakil Merah Putih. Kepastian itu didapat setelah terjadinya All Indonesian Final di sektor tunggal putra.

Anthony Sinisuka Ginting akan menghadapi rekannya sesama penghuni Pelatnas PBSI, Jonatan Christie. Ini sekaligus menjadi sejarah 30 tahun yang terulang bagi perbulutangkisan Tanah Air.

Terakhir kali All Indonesian Final terjadi di ajang All England adalah pada 1994 lalu. Kala itu, Hariyanto Arbi berhasil merebut gelar juara usai mengalahkan wakil Indonesia lainnya yaitu Ardy Wiranata.

Kembali ke All Englan 2024, Ginting memastikan lolos ke partai final usai berhasil mengalahkan Christo Popov asal Prancis dengan skor 19-21, 21-5, dan 21-11. Sementara Jonatan berhasil melangkahkan kakinya ke partai final usai mengalahkan Lakshya Sen dengan skor 21-12, 10-21, dan 21-15.

Halaman:
1 2
