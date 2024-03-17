All England 2024: Jonatan Christie Jumpa Anthony Ginting di Final, Indonesia Akhiri 30 Tahun Penantian

BIRMINGHAM - Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting bakal berjumpa di final All England 2024 sehingga satu gelar sudah dipastikan diraih wakil Indonesia. Bahkan, hasil tersebut membuat tunggal putra Indonesia mengakhiri puasa gelar selama 30 tahun di turnamen bulu tangkis tertua di dunia tersebut.

Laga All Indonesian Final di sektor tunggal putra All England 2024 dipastikan setelah Jojo sukses menghajar Lakshya Sen dari India di semifinal yang berlangsung pada Sabtu 16 Maret 2024 malam WIB di Utilita Arena, Birmingham. Lewat rubber game, ia menang dengan skor 21-12, 10-21, dan 21-15.

Sebelumnya, Anthony Ginting sudah lebih dulu mengamankan tiket ke final turnamen Super 1000 itu. Ia mengatasi perlawanan sengit yang diberikan wakil Prancis, Christo Popov, dengan skor 19-21, 21-5, dan 21-11.

Dengan begitu, satu titel sudah dipastikan didapat wakil Indonesia dari sektor tunggal putra All England 2024. Prestasi tersebut mengakhiri penantian 30 tahun di mana tunggal putra Tim Merah-Putih telah menahan puasa gelar di ajang tersebut.