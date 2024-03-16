Hasil Semifinal All England 2024: Sikat Lakshya Sen, Jonatan Christie Pastikan All Indonesian Final!

BIRMINGHAM - Jonatan Christie berhasil melenggang ke final All England 2024 Super 1000. Tunggal putra Indonesia itu mengalahkan Lakshya Sen di babak semifinal All England 2024 lewat tiga tim 21-12, 10-21, dan 21-15.

Bermain di Utilita Arena, Birmingham, Inggris, Sabtu (16/3/2024), Jonatan bertarung sengit dengan Sen di poin-poin awal. Meski sempat tertinggal 0-2, dia bisa langsung mengejar di angka 2-2 dan skor imbang pun berlanjut sampai menginjak angka 6-6.

Jonatan baru bisa mengembangkan permainannya setelah itu. Variasi serangan smash-smash keras yang dilancarkannya membuat Sen kewalahan sehingga dia bisa memimpin dengan keunggulan 11-7 di interval gim pertama.

Pemain ranking sembilan dunia itu tak menurunkan serangannya selepas jeda dan terus menunjukkan tekanannya dengan apik. Hasilnya, dia bisa memperlebar jarak menjadi 15-8.

Poin demi poin terus didapat oleh Jonatan dengan mudah karena serangan-serangannya sangat efektif menembus pertahanan lawan. Alhasil, di sukses menutup gim pertama dengan skor 21-12.

Sayangnya, performa Jojo menurun drastis di gim kedua. Dia gantian berada dalam tekanan Sen dan kesulitan untuk menemukan permainan terbaiknya sehingga tertinggal 3-6.

Selain itu, pemain berusia 26 tahun tersebut juga sering membuat kesalahan sendiri di mana pukulannya melebar dari lapangan. Alhasil, dia ketinggalan jauh dari Sen di interval gim kedua dengan skor 3-11.