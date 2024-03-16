Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Semifinal All England 2024: Sikat Lakshya Sen, Jonatan Christie Pastikan All Indonesian Final!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |23:50 WIB
Hasil Semifinal All England 2024: Sikat Lakshya Sen, Jonatan Christie Pastikan <i>All Indonesian Final</i>!
Jonatan Christie melenggang ke final All England 2024 usai mengalahkan Lakshya Sen (Foto: PBSI)
A
A
A

BIRMINGHAM - Jonatan Christie berhasil melenggang ke final All England 2024 Super 1000. Tunggal putra Indonesia itu mengalahkan Lakshya Sen di babak semifinal All England 2024 lewat tiga tim 21-12, 10-21, dan 21-15.

Bermain di Utilita Arena, Birmingham, Inggris, Sabtu (16/3/2024), Jonatan bertarung sengit dengan Sen di poin-poin awal. Meski sempat tertinggal 0-2, dia bisa langsung mengejar di angka 2-2 dan skor imbang pun berlanjut sampai menginjak angka 6-6.

Jonatan Christie beraksi di All England 2024 (Foto: PBSI)

Jonatan baru bisa mengembangkan permainannya setelah itu. Variasi serangan smash-smash keras yang dilancarkannya membuat Sen kewalahan sehingga dia bisa memimpin dengan keunggulan 11-7 di interval gim pertama.

Pemain ranking sembilan dunia itu tak menurunkan serangannya selepas jeda dan terus menunjukkan tekanannya dengan apik. Hasilnya, dia bisa memperlebar jarak menjadi 15-8.

Poin demi poin terus didapat oleh Jonatan dengan mudah karena serangan-serangannya sangat efektif menembus pertahanan lawan. Alhasil, di sukses menutup gim pertama dengan skor 21-12.

Sayangnya, performa Jojo menurun drastis di gim kedua. Dia gantian berada dalam tekanan Sen dan kesulitan untuk menemukan permainan terbaiknya sehingga tertinggal 3-6.

Selain itu, pemain berusia 26 tahun tersebut juga sering membuat kesalahan sendiri di mana pukulannya melebar dari lapangan. Alhasil, dia ketinggalan jauh dari Sen di interval gim kedua dengan skor 3-11.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/40/3120973/anthony_ginting_bersama_jonatan_christie-7ert_large.jpg
Kisah Haru Jonatan Christie dan Anthony Ginting, Sukses Bikin Sejarah di All England 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/10/40/2994786/kisah-irwansyah-yang-bangga-jonatan-christie-dan-anthony-ginting-berdiri-di-podium-all-england-1oDvRIr0x1.jpg
Kisah Irwansyah yang Bangga Jonatan Christie dan Anthony Ginting Berdiri di Podium All England
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/40/2992344/wawancara-eksklusif-jonatan-christie-cerita-di-balik-gelar-juara-all-england-2024-by6DEEYA2g.jpg
Wawancara Eksklusif Jonatan Christie: Cerita di Balik Gelar Juara All England 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/40/2989409/gelar-all-england-2024-berhasil-bungkam-para-haters-rian-ardianto-bukti-kami-masih-berprestasi-Na9mEuRQxJ.jpg
Gelar All England 2024 Berhasil Bungkam Para Haters, Rian Ardianto: Bukti Kami Masih Berprestasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/23/40/2987344/kisah-istri-jonatan-christie-yang-tak-kuat-nonton-suaminya-main-di-all-england-2024-y0sn8QKqrD.jpg
Kisah Istri Jonatan Christie yang Tak Kuat Nonton Suaminya Main di All England 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/40/2986920/christian-adinata-termotivasi-prestasi-jonatan-christie-dan-anthony-ginting-di-all-england-2024-sCHUJxBJlS.jpg
Christian Adinata Termotivasi Prestasi Jonatan Christie dan Anthony Ginting di All England 2024
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement