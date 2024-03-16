Usai Lewati Semifinal dengan Dramatis, Anthony Ginting Ingin All Indonesian Final Terjadi di All England 2024

BIRMINGHAM – Pebulutangkis tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting melewati semifinal All England 2024 secara dramatis. Kini, ia pun berharap pada laga puncak nanti akan ada All Indonesian Final tercipta lantaran di semifinal lainnya ada Jonatan Christie.

Ya, pria yang akrab disapa Ginting itu sukses melompat ke final All England 2024 setelah mengalahkan wakil Prancis, Christo Popov, dalam rubber game berdurasi 1 jam 15 menit dengan skor 19-21, 21-5 dan 21-11. Pertandingan itu berlangsung di Utilita Arena, Birmingham, Inggris, pada Sabtu (16/3/2024) sore WIB.

Dalam pertandingan semifinal melawan Popov, Ginting sebenarnya punya peluang untuk mengakhirinya lebih awal karena dia sudah unggul 17-13 di gim pertama. Sayangnya, pemain kelahiran Cimahi itu malah lengah di poin-poin kritis sehingga sang lawan menyamakan skor menjadi 18-18 dan 19-19 sampai akhirnya mengalahkannya dengan skor 19-21.

Beruntung juara Singapore Open 2023 itu mengamuk di gim kedua. Anthony mendapatkan 13 poin beruntun untuk memimpin di angka 17-3 dan kemudian merebut gim kedua dengan skor 21-5.

Permainan menyerang yang sangat ciamik terus ditampilkan Onik -sapaan Ginting- di gim ketiga. Dia selalu memimpin sejak poin-poin awal hingga mencapai skor 11-5 saat interval dan terus menjaga keunggulannya di angka 16-8 sampai akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 21-11.

Kini kemenangan itu membuat Ginting menjadi tunggal putra Indonesia pertama yang melesat ke final All England sejak 22 tahun lalu. Kali terakhir hal itu terjadi adalah pada edisi 2002 lalu ketika Budi Santoso masuk ke partai puncak.