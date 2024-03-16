Breaking News: Anthony Ginting Jadi Tunggal Putra Indonesia Pertama yang Lolos ke Final All England sejak 2002

BIRMINGHAM – Pebulutangkis asal Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting memecahkan rekor manis usai memastikan diri menembus final All England 2024. Tepatnya Anthony berhasil menjadi tunggal putra Indonesia pertama yang lolos ke final All England sejak 22 tahun terakhir

Ginting sukses melesat ke final All England 2024 setelah meraih kemenangan di semifinal kontra wakil Prancis, Christo Popov. Dalam laga yang berlangsung di Utilita Arena, Birmingham, Inggris, pada Sabtu (16/3/2024) malam WIB itu, dia menang lewat rubber game berdurasi 1 jam 15 menit dengan skor 19-21, 21-5 dan 21-11.

Dengan hasil tersebut, Ginting menjadi tunggal putra Indonesia pertama yang menembus final All England sejak 22 tahun lalu. Budi Santoso adalah pemain terakhir yang melakukannya pada edisi 2002 silam.

Pemain ranking tujuh dunia itu pun semakin dekat untuk meraih gelar juara All England 2024. Apalagi, ada peluang terjadi All Indonesian Finals karena bintang Tanah Air lainnya, Jonatan Christie, juga akan berjuang di semifinal melawan Lakhsya Sen dari India.

Sektor tunggal putra Indonesia sendiri sudah lama sekali tak naik podium pertama di turnamen bulutangkis tertua di dunia itu. Kali terakhir hal itu terjadi adalah pada All England 1994 lalu ketika Hariyanto Arbi menyabet gelar juara.

Selain itu, ini menjadi kali pertama dalam kariernya Ginting berhasil mencapai final All England. Sebelumnya, pencapaian terbaiknya di turnamen Super 1000 itu hanya di babak perempat final saja.