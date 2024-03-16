Kompak Lolos Semifinal All England 2024, Anthony Ginting dan Jonatan Christie Akhiri Penantian 25 Tahun Indonesia!

BIRMINGHAM – Dua pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting dan Jonatan Christie, berhasil mengakhiri penantian 25 tahun Indonesia di turnamen All England. Pencapaian itu didapat usai keduanya kompak lolos ke semifinal All England 2024.

Ya, Ginting dan Jonatan berhasil mengamankan tiket semifinal All England 2024. Anthony Ginting lolos terlebih dahulu setelah mengalahkan ‘monster’ bulu tangkis Denmark, Viktor Axelsen di Utilita Arena, Birmingham, Inggris pada Jumat 15 Maret 2024 malam WIB.

Anthony Ginitng sukses mengalahkan Axelsen usai bertarung ketat selama 1 jam 9 menit. Dia menang dalam pertarungan tiga gim dengan skor 8-21, 21-18, dan 21-19.

Sementara itu, Jonatan sukses menyusul langkah Ginting usai mengalahkan wakil China, Shi Yu Qi. Shi Yu Qi menyerah usai gim pertama berakhir dengan skor 21-12 karena mengalami cedera.

Dua kemenangan tunggal putra Indonesia ini mengakhiri penantian 25 tahun di All England. Ya, Anthony Ginting dan Jonatan adalah dua tunggal putra Indonesia pertama sejak 1999 yang menapaki babak semifinal secara bersamaan.