Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kompak Lolos Semifinal All England 2024, Anthony Ginting dan Jonatan Christie Akhiri Penantian 25 Tahun Indonesia!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |06:47 WIB
Kompak Lolos Semifinal All England 2024, Anthony Ginting dan Jonatan Christie Akhiri Penantian 25 Tahun Indonesia!
Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

BIRMINGHAM – Dua pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting dan Jonatan Christie, berhasil mengakhiri penantian 25 tahun Indonesia di turnamen All England. Pencapaian itu didapat usai keduanya kompak lolos ke semifinal All England 2024.

Ya, Ginting dan Jonatan berhasil mengamankan tiket semifinal All England 2024. Anthony Ginting lolos terlebih dahulu setelah mengalahkan ‘monster’ bulu tangkis Denmark, Viktor Axelsen di Utilita Arena, Birmingham, Inggris pada Jumat 15 Maret 2024 malam WIB.

Anthony Sinisuka Ginting

Anthony Ginitng sukses mengalahkan Axelsen usai bertarung ketat selama 1 jam 9 menit. Dia menang dalam pertarungan tiga gim dengan skor 8-21, 21-18, dan 21-19.

Sementara itu, Jonatan sukses menyusul langkah Ginting usai mengalahkan wakil China, Shi Yu Qi. Shi Yu Qi menyerah usai gim pertama berakhir dengan skor 21-12 karena mengalami cedera.

Dua kemenangan tunggal putra Indonesia ini mengakhiri penantian 25 tahun di All England. Ya, Anthony Ginting dan Jonatan adalah dua tunggal putra Indonesia pertama sejak 1999 yang menapaki babak semifinal secara bersamaan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/40/3120973/anthony_ginting_bersama_jonatan_christie-7ert_large.jpg
Kisah Haru Jonatan Christie dan Anthony Ginting, Sukses Bikin Sejarah di All England 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/10/40/2994786/kisah-irwansyah-yang-bangga-jonatan-christie-dan-anthony-ginting-berdiri-di-podium-all-england-1oDvRIr0x1.jpg
Kisah Irwansyah yang Bangga Jonatan Christie dan Anthony Ginting Berdiri di Podium All England
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/40/2992344/wawancara-eksklusif-jonatan-christie-cerita-di-balik-gelar-juara-all-england-2024-by6DEEYA2g.jpg
Wawancara Eksklusif Jonatan Christie: Cerita di Balik Gelar Juara All England 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/40/2989409/gelar-all-england-2024-berhasil-bungkam-para-haters-rian-ardianto-bukti-kami-masih-berprestasi-Na9mEuRQxJ.jpg
Gelar All England 2024 Berhasil Bungkam Para Haters, Rian Ardianto: Bukti Kami Masih Berprestasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/23/40/2987344/kisah-istri-jonatan-christie-yang-tak-kuat-nonton-suaminya-main-di-all-england-2024-y0sn8QKqrD.jpg
Kisah Istri Jonatan Christie yang Tak Kuat Nonton Suaminya Main di All England 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/40/2986920/christian-adinata-termotivasi-prestasi-jonatan-christie-dan-anthony-ginting-di-all-england-2024-sCHUJxBJlS.jpg
Christian Adinata Termotivasi Prestasi Jonatan Christie dan Anthony Ginting di All England 2024
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement