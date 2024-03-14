Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil 16 Besar All England 2024: Gregoria Mariska Tantang Akane Yamaguchi di Perempatfinal, Chico Aura Tersingkir!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |22:03 WIB
Hasil 16 Besar All England 2024: Gregoria Mariska Tantang Akane Yamaguchi di Perempatfinal, Chico Aura Tersingkir!
Gregoria Mariska Tunjung kala berlaga. (Foto: Humas PBSI)
A
A
A

HASIL 16 besar All England 2024 akan diulas dalam artikel ini. Hasil berbeda diraih dua wakil Indonesia, yakni Gregoria Mariska Tunjung dan Chico Aura Dwi Wardoyo.

Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, berhasil melaju ke babak perempatfinal. Tetapi sayang, Chico harus menghentikan perjalanannya di babak 16 besar.

Gregoria Mariska Tunjung

Gregoria sukses meraih kemenangan atas wakil Amerika Serikat, Beiwen Zhang, di babak 16 besar All England 2024. Dia menang dua gim langsung dengan skor 21-19 dan 24-22 dalam waktu 39 menit.

Kemenangan itu membawa Gregoria melompat ke babak perempat

final turnamen Super 1000 itu. Selanjutnya, dia akan berhadapan dengan unggulan keempat, Akane Yamaguchi, dari Jepang.

Mentas di Utilita Arena, Birmingham, Inggris, Kamis (14/3/2024) malam WIIB, Jorji -sapaan Gregoria- kesulitan untuk mengimbangi permainan Zhang di awal pertandingan. Pertahanannya mudah sekali ditembus oleh serangan lawan sehingga tertinggal 3-6.

Di sisi lain, Gregoria juga kerap membuat kesalahan-kesalahan sendiri seperti pukulannya keluar dari lapangan dan menyangkut di net. Alhasil, dia terus ketinggalan di angka 4-8 dan kemudian 11-8 di interval gim pertama.

Selepas jeda, pemain ranking tujuh dunia itu semakin tertekan oleh smash-smash mematikan yang dilancarkan oleh Zhang sehingga tertinggal 10-15. Namun, perlahan-lahan dia mulai memperbaiki permainannya dan bisa mendekat di angka 14-16.

Bahkan, Gregoria akhirnya berhasil menyamakan kedudukan menjadi 17-17. Dia pun terus menunjukkan penampilan impresifnya di poin-poin kritis dan kemudian sukses mengamankan kemenangan di gim pertama dengan skor 21-19.

Pada gim kedua, Jorji unggul 4-2 lebih dulu berkat rentetan serangan apik yang dilancarkannya. Sayangnya, dia malah lengah setelah itu hingga Zhang mendapatkan tujuh poin beruntun untuk berbalik unggul 9-4.

Tak menyerah begitu saja, Gregoria mencoba untuk merubah pola permainannya dengan banyak menurunkan shuttlecock. Hasilnya, dia bisa mendekat di angka 8-10. Namun, pukulannya keluar selepas itu sehingga dia tertinggal 8-11 di interval gim kedua.

Halaman:
1 2
