HOME SPORTS NETTING

Hasil 16 Besar All England 2024: Singkirkan Kunlavut Vitidsarn, Jonatan Christie Susul Anthony Ginting ke Perempatfinal!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |21:07 WIB
Hasil 16 Besar All England 2024: Singkirkan Kunlavut Vitidsarn, Jonatan Christie Susul Anthony Ginting ke Perempatfinal!
Jonatan Christie kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

HASIL 16 besar All England 2024 akan diulas dalam artikel ini. Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, sukses menghajar bintang Thailand, Kunlavut Vitidsarn, di babak 16 besar All England 2024.

Laga Jonatan Christie vs Kunlavut digelar di Utilita Arena, Birmingham, Kamis (14/3/2024) malam WIB. Lewat rubber game berdurasi 1 jam 10 menit, dia menang dengan skor 21-19, 18-21 dan 21-13.

Jonatan Christie

Jalannya Pertandingan

Jojo -sapaan Jonatan- tertinggal 0-3 lebih dulu dari Kunlavut karena kurang sigap menahan serangan lawan. Namun, dengan cepat dia bisa menemukan permainan terbaiknya untuk menyamakan skor menjadi 4-4.

Bahkan, pemain ranking sembilan dunia itu mampu berbalik unggul 7-4 berkat serangan smash-smash keras yang dilancarkannya. Dia pun dengan mudah mencapai interval gim pertama lebih dulu dengan keunggulan 11-4.

Usai rehat, Jonatan terus menjaga keunggulannya di angka 15-8 setelah Kunlavut banyak melakukan kesalahan. Namun, sang lawan yang merupakan pemain ranking tujuh dunia itu bisa mendekat di angka 11-15 karena serangan bola-bola tajam yang dilancarkannya berhasil membuahkan poin.

Bahkan, Kunlavut bisa menyamakan kedudukan menjadi 17-17 karena mampu membuat Jojo terbawa oleh pola permainannya yang cepat. Akan tetapi, Jojo berhasil mengembangkan permainannya lagi di poin-poin kritis sehingga sukses mengamankan kemenangan dengan skor 21-19 di gim pertama.

Pertarungan sengit terjadi di awal gim kedua di mana kedua pemain saling kejar mengejar angka dan silih berganti memimpin hingga menginjak skor 7-7. Selepas itu. Jonatan membuat kesalahan beruntun di mana pukulannya kurang akurat. Alhasil, dia tertinggal 8-11 saat interval.

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
