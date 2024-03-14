Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Momen Terbaik Marcus Gideon yang Akan Dirindukan Fans, Nomor 1 Raih Medali Emas dengan Kevin Sanjaya di Asian Games!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |21:02 WIB
5 Momen Terbaik Marcus Gideon yang Akan Dirindukan Fans, Nomor 1 Raih Medali Emas dengan Kevin Sanjaya di Asian Games!
Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamuljo saat masih berduet. (Foto: BWF)
A
A
A

5 momen terbaik Marcus Gideon yang akan dirindukan akan diulas dalam artikel ini. Salah satunya adalah meraih medali emas dengan Kevin Sanjaya Sukamuljo di ajang Asian Games 2018.

Ya, salah satu pebulu tangkis terbaik Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon, telah memutuskan gantung raket. Keputusan itu disampaikan tepat di hari ulang tahun Marcus, yakni pada 9 Maret 2024.

Keputusan ini membuat para fans Marcus Gideon merasa bersedih karena takkan bisa menyaksikan penampilan sang idola lagi dalam ajang-ajang bergengsi. Pasalnya, Marcus selalu berhasil menyuguhkan penampilan apik setiap pertandingan.

Setidaknya, ada beberapa momen terbaik Marcus Gideon kala bertanding. Apa saja? Berikut 5 momen terbaik Marcus Gideon yang akan dirindukan.

5. Singapore Open 2023

Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo

Salah satu momen terbaik Marcus Gideon yang akan dirindukan terjadi di Singapore Open 2023. Ini jadi penampilan terakhir duet Marcus dengan Kevin Sanjaya Sukamuljo.

Sayangnya, dalam ajang itu, Marcus/Kevin gagal mendulang hasil manis. Mereka terhenti di babak 16 besar usai usai kalah dari Takuro Hoki/Yugo Kobayashi.

4. Indonesia Masters 2021

Marcus Fernaldi Gideon

Kemudian, ada ajang Indonesia Masters 2021. Ajang ini sejatinya tak bisa disaksikan penonton langsung karena berlangsung dalam sistem bubble lantaran virus covid-19 tengah merebak.

Tetapi, momen kala Marcus berlaga di sana sukses mencuri perhatian besar. Sebab, dia tak hanya menunjukkan kualitas permainannya, tetapi juga kehangatan keluarganya. Di sana, dia memang ikut memboyong keluarga untuk dapat menyaksikan langsung pertandingan bergengsi tersebut.

Halaman:
1 2
