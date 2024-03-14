Kisah Spiritual Susy Susanti Ini Bikin Meirinding saat Bertanding di All England 1998

KISAH spiritual Susy Susanti ini bikin merinding saat bertanding di All England 1998 akan diulas dalam artikel ini. Momen itu terjadi kala Susy dan tim bulu tangkis Indonesia lainnya tengah mencari makanan di dekat hotel.

Ya, Susy membagikan kisah yang tak biasa saat wawancara di Youtube Daniel Mananta. Dia mengaku pernah mengalami kisah horor saat berlaga di All England pada 1998.

Kala itu, Susy bersama tiga orang lainnya pergi keluar hotel untuk mencari makanan. Ketiga orang yang pergi bersama Susy adalah Alan Budikusuma, Sarwendah Kusumawardhani, dan juga sang pelatih, Tong Sin Fu.

Susy pergi keluar hotel kala cuaca di sekitaran Wembley Arena yang menjadi venue All England itu tengah bersalju. Kejadian horor pun terjadi kala Susy bersama rombongan tim bulu tangkis Indonesia itu berjalan menuju tempat makan.

Susy melihat ada seorang nenek kala itu. Nenek itu pun masih terus bertahan di tempat awal Susy melihatnya, usai eks tunggal putri Indonesia itu selesai makan di sebuah tempat makan.

Susy pun sontak memberi nenek itu uang. Tak sendirian, dia dan rombongannya memberi uang juga. Susy sendiri memberi uang 5 poundsterling, sementara yang lainnya masing-masing memberi 1 poundsterling.

Kejadian mengejutkan terjadi setelah itu. Kala Susy hendak memberi uang itu kepada sang nenek, tangannya tiba-tiba digenggam. Susy yang ketakutan pun langsung berlari dan menangis.