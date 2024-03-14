Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Spiritual Susy Susanti Ini Bikin Meirinding saat Bertanding di All England 1998

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |20:43 WIB
Kisah Spiritual Susy Susanti Ini Bikin Meirinding saat Bertanding di All England 1998
Susy Susanti punya kisah horor. (Foto: PBSI)
A
A
A

KISAH spiritual Susy Susanti ini bikin merinding saat bertanding di All England 1998 akan diulas dalam artikel ini. Momen itu terjadi kala Susy dan tim bulu tangkis Indonesia lainnya tengah mencari makanan di dekat hotel.

Ya, Susy membagikan kisah yang tak biasa saat wawancara di Youtube Daniel Mananta. Dia mengaku pernah mengalami kisah horor saat berlaga di All England pada 1998.

Susy Susanti

Kala itu, Susy bersama tiga orang lainnya pergi keluar hotel untuk mencari makanan. Ketiga orang yang pergi bersama Susy adalah Alan Budikusuma, Sarwendah Kusumawardhani, dan juga sang pelatih, Tong Sin Fu.

Susy pergi keluar hotel kala cuaca di sekitaran Wembley Arena yang menjadi venue All England itu tengah bersalju. Kejadian horor pun terjadi kala Susy bersama rombongan tim bulu tangkis Indonesia itu berjalan menuju tempat makan.

Susy melihat ada seorang nenek kala itu. Nenek itu pun masih terus bertahan di tempat awal Susy melihatnya, usai eks tunggal putri Indonesia itu selesai makan di sebuah tempat makan.

Susy pun sontak memberi nenek itu uang. Tak sendirian, dia dan rombongannya memberi uang juga. Susy sendiri memberi uang 5 poundsterling, sementara yang lainnya masing-masing memberi 1 poundsterling.

Kejadian mengejutkan terjadi setelah itu. Kala Susy hendak memberi uang itu kepada sang nenek, tangannya tiba-tiba digenggam. Susy yang ketakutan pun langsung berlari dan menangis.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/40/3191882/ye_zhaoying-PUYa_large.jpg
Kisah Pilu Ye Zhaoying, Legenda Bulu Tangkis China yang Terbuang dan Terasing di Spanyol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/40/3191862/gregoria_mariska_tunjung-bmDY_large.jpg
Kisah Perjuangan Gregoria Mariska Lawan Vertigo: Dari Jatuh Bangun hingga Pesan Menyentuh untuk Mikha Angelo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/40/3191685/wang_chi_lin-UqAc_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Peraih Emas Olimpiade Wang Chi-lin yang Ngamuk Usai Tandem Cedera di BWF World Tour Finals 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/40/3191591/simak_respons_berkelas_an_se_young_usai_pecahkan_3_rekor_gila_di_bwf_world_tour_2025-qChi_large.jpg
Respons Berkelas An Se Young Usai Pecahkan 3 Rekor Gila di BWF World Tour 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/40/3191477/an_se_young-SdBo_large.jpg
Segini Hadiah Fantastis Uang yang Diperoleh Pebulu Tangkis An Se Young Sepanjang Tahun 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/40/3191455/an_se_young-ow15_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Top Dunia yang Pernah Kalahkan An Se Young di 2025, Nomor 1 Jagoan dari China
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement