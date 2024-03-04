Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Persahabatan Susy Susanti dengan Mantan Ratu Bulu Tangkis China, Pernah Jadi Rival di Lapangan Kini Justru Hadiri Pernikahan Putra Huang Hua

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |08:58 WIB
Kisah Persahabatan Susy Susanti dengan Mantan Ratu Bulu Tangkis China, Pernah Jadi Rival di Lapangan Kini Justru Hadiri Pernikahan Putra Huang Hua
Susy Susanti hadiri pernikahan putra Huang Hua jad sorotan netizen. (Foto: Instagram/susysusantiofficial)
A
A
A

KISAH persahabatan Susy Susanti dengan Huang Hua sangatlah menarik untuk dibahas. Sebab legenda tunggal putri Indonesia itu awalnya merupakan rival berat Huang Hua di lapangan, namun ketika sudah sama-sama pensiun, keduanya kini berteman dekat.

Saking dekatnya, Huang Hua yang merupakan mantan ratu bulu tangkis China itu mengundang Susy Susanti untuk hadir di pernikahan putranya yang bernama Michael Tjandra. Momen Susy Susanti hadir di pernikahan putra Huang Hua itu pun langsung viral di media sosial.

“Bertemu dengan salah satu sahabat lama saya waktu di lapangan, @huanghua1116 (Huang Hua). Siapa yang masih inget?” bunyi caption foto yang diupload Susy Susanti di instagram pribadinya, dikutip Senin (4/3/2024).

“Seneng banget bisa ngumpul di hari yang pas ini. Inget waktu dulu kita pernah berada di satu pertandingan yang cukup sengit karena Huang Hua termasuk lawan terberat saya dulu waktu di All England tahun 1990,” lanjut mantan andalan tunggal putri Tanah Air itu.

Huang Hua bersama sang suami

“Kayanya itu bakal jadi momen yang engga bakalan saya lupain ya. Termasuk di kesempatan kali ini, rasanya sangat bahagia ya berada di tengah-tengah kebahagiaan keluarga mereka, merasakan hangatnya pernikahan Michael Tjandra anak pertamanya dari Huang Hua dan suaminya Budi Tjandra,” sambung Susy.

“Pengen terus bisa ngumpul bareng lagi kaya gini. Keep contact wajib banget ya! dan sekali lagi selamat buat hari bahagianya Michael Tjandra,” imbuhnya.

Halaman:
1 2
