HOME SPORTS NETTING

Hasil 16 Besar All England 2024: Pulangkan Wakil Jepang, Anthony Ginting Lolos ke Perempatfinal!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |18:49 WIB
Hasil 16 Besar All England 2024: Pulangkan Wakil Jepang, Anthony Ginting Lolos ke Perempatfinal!
Anthony Sinisuka Ginting kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

HASIL 16 besar All England 2024 akan diulas dalam artikel ini.Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, berhasil melibas wakil Jepang, Kenta Nishimoto, di babak 16 besar All England 2024 hingga melaju ke perempatfinal.

Duel ini digelar di Utilita Arena, Birmingham, Inggris, Kamis (14/3/2024) sore WIB. Ginting menang dua gim langsung dengan skor 21-18 dan 21-19 dalam waktu 53 menit.

Anthony Sinisuka Ginting

Dengan hasil tersebut, Ginting melenggang ke babak perempatfinal turnamen Super 1000 itu. Selanjutnya, dia akan berhadapan dengan pemenang laga antara unggulan pertama, Viktor Axelsen, dari Denmark, kontra utusan China, Weng Hong Yang.

Jalannya Pertandingan

Ginting memulai pertandingan dengan buruk. Dia banyak melakukan kesalahan sendiri dan kesulitan untuk mengimbangi permainan lawan sehingga tertinggal 2-8.

Akan tetapi, pelan tapi pasti pemain ranking lima dunia itu bisa memperbaiki permainannya dan mendekat di angka 7-8. Namun, Nishimoto mampu menekannya lagi untuk unggul 11-8 di interval gim pertama.

Usai rehat, Onik -sapaan Ginting- bermain lebih menyerang. Smash-smash keras nan mematikan dilancarkannya hingga bisa berbalik unggul 14-12. Akan tetapi, Nishimoto terus memberikan perlawanan ketat yang membuat skor kembali imbang di angka 15-15.

Memasuki poin-poin kritis, Ginting kembali bisa mendulang angka dengan serangan-serangan efektif yang dilesatkannya. Alhasil, dia mampu unggul 18-15 dan kemudian menutup gim pertama dengan kemenangan 21-18.

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
