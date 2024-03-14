Jonatan Christie Ungkap Kunci Kemenangan atas Chou Tien Chen di All England 2024

BIRMINGHAM –Jonatan Christie mengungkapkan kunci kemenangan atas Chou Tien Chen. Jojo -sapaan akrab Jonatan Christie- mengalahkan Chou Tien Chen di babak pertama All England 2024.

Pertandingan itu berlangsung di Utilita Arena, Birmingham, Inggris pada Rabu (13/3/2024) malam WIB. Jojo berhasil mengatasi perlawanan Chou Tien Chen dalam dua gim langsung dengan skor 21-4, dan 21-15.

Selepas pertandingan, Jojo mengatakan kemenangan ini merupakan ajang ‘balas dendam’ setelah terhenti di babak 32 besar French Open 2024. Pada lag aitu, Jojo dikalahkan wakil Taiwan lainnya, Wang Tzu Wei dalam pertarungan tiga gim.

“Dengan hasil pertandingan di Prancis yang tidak saya harapkan, hari ini cukup memberikan tambahan ekstra motivasi untuk melakoni laga hari ini. Kepercayaan diri juga meningkat dan saya harap saya bisa mempertahankan momentum ini di pertandingan-pertandingan ke depan,” kata Jojo dikutip dari rilis resmi PBSI, Rabu (13/3/2024).

Jojo juga mengungkapkan ketenangan dan belajar dari laga sebelumnya merupakan kunci kemenangan dalam pertandingan ini. Meskipun berhasil mendominasi, Jojo mengatakan Chou Tien Chen masih merupakan salah satu lawan yang sulit ditaklukkan.

“Melawan Chou Tien Chen tidak pernah muda walaupun dia sudah tidak seperti yang dulu tapi saya percaya dia masih mempunyai kemampuan dan hal-hal yang bagus. Tadi pun juga di gim kedua tidak mudah, dia sempat memberikan perlawanan cuma belajar dari kesalahan minggu lalu, saya tetap mencoba bermain menekan,” ujar Jojo.