HOME SPORTS NETTING

Hasil All England 2024: Kalahkan Chou Tien Chen, Jonatan Christie Melaju ke 16 Besar

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |22:04 WIB
Hasil All England 2024: Kalahkan Chou Tien Chen, Jonatan Christie Melaju ke 16 Besar
Jonatan Christie menang dua game langsung atas Chou Tien Chen di babak pertama All England 2024 (Foto: PBSI)
BIRMINGHAM – Jonatan Christie melaju ke 16 besar All England 2024. Jojo -sapaan akrab Jonatan Christie- sukses revans atas tunggal putra andalan Taiwan, Chou Tien Chen di babak pertama.

Kemenangan itu diraih Jojo di Utilita Arena, Birmingham, Inggris pada Rabu (13/3/2024) malam WIB. Jojo sukses membekuk Chou dalam pertandingan dua gim langsung dengan skor 21-4, dan 21-15.

Jojo mengawali pertandingan dengan penampilan tenang tanpa beban di gim pertama. Pebulu tangkis kelahiran Jakarta itu memanfaatkan situasi untuk mencuri banyak poin di awal gim pertama.

Setelah beberapa menit, Jojo mulai tancap gas untuk membombardir pertahanan Chou. Terpantau, jawara Thailand Masters 2024 itu kesulitan menghalau serangan masif yang dilancarkan oleh Jonatan.

Pada akhirnya, Jonatan mampu mengunci kemenangan pada gim pertama dengan muda. Jojo berhasil menang dengan skor telak 21-4. Memasuki gim kedua, Chou tidak mau terjebak dengan skema permainan Jojo seperti gim pertama.

