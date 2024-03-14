Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Pebulutangkis Kenamaan Indonesia yang Paling Berjaya di All England, Nomor 1 Legenda Tunggal Putra

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |05:05 WIB
5 Pebulutangkis Kenamaan Indonesia yang Paling Berjaya di All England, Nomor 1 Legenda Tunggal Putra
Berikut lima pebulu tangkis Indonesia yang paling berjaya di ajang All England (Foto: BWF)
LIMA pebulutangkis kenamaan Indonesia yang paling berjaya di All England akan menjadi pembahasan kali ini. Salah satunya adalah legenda tunggal putra Tanah Air, Rudy Hartono yang mengoleksi delapan gelar.

Tujuh gelar diantaranya bahkan didapat Rudy Hartono secara berturut-turut. Berikut lima pebulutangkis kenamaan Indonesia yang paling berjaya di All England

5. Liem Swie King (1978, 1979, 1981)


Pertama ada Liem Swie King yang juga sempat menjadi andalan Indonesia di sektor tunggal putra. King -sapaan akrab Lim Swie King- tercatat memiliki tiga gelar juara All England yakni pada 1978, 1979 dan 1981.

Menariknya, gelar juara All England pertama Lim Swie King didapat saat menghadapi Rudy Hartono. King saat itu memutus rentetan juara beruntun milik Rudy Hartono untuk kedelapan kalinya.

4. Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir (2012, 2013, 2014)


Berikutnya ada pasangan ganda campuran Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir. Mereka tercatat mengoleksi tiga gelar juara yakni pada 2012, 2013 dan 2014.

Sayangnya, saat ini Indonesia belum lagi memiliki pemain sekaliber Tontowi/Liliana di sektor ganda campuran. Sejauh ini, Praveen Jordan/Melati Daeva menjadi ganda campuran terakhir yang berhasil mempersembahkan gelar juara All England untuk Merah Putih.

Halaman:
1 2
