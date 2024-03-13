Hasil Liga Voli Korea Selatan 2023-2024: Tanpa Megawati Hangestri, Red Sparks Tumbang di Tangan AI Peppers

HASIL Liga Voli Korea Selatan 2023-2024 untuk match Red Sparks melawan AI Peppers sudah diketahui. Tanpa kehadiran pemain bintangnya, Megawati Hangestri, Red Sparks tumbang di tangan AI Peppers.

Pertandingan itu berlangsung di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan pada Rabu (13/3/2024) sore WIB. Dalam laga tersebut, para pemain lapis kedua Red Sparks menelan kekalahan setelah bertarung empat set dengan skor 1-3 (17-25, 21-25, 25-14, dan 19-25).

Pada awal set pertama, Red Sparks langsung dibombardir serangan masif dari AI Peppers yang bermain dengan kepercayaan diri tinggi. Beberapa smash keras sulit diblok dan membuahkan poin untuk tim asuhan Lee Kyung Soo.Akhirnya, set pertama selesai untuk kemenangan AI Peppers dengan skor 25-17.

Memasuki set kedua, Red Sparks berinisiatif untuk melancarkan serangan lebih dulu. Pasukan Ko Hee Jin bermain lebih berani.