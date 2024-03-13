Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Liga Voli Korea Selatan 2023-2024: Tanpa Megawati Hangestri, Red Sparks Tumbang di Tangan AI Peppers

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |19:12 WIB
Hasil Liga Voli Korea Selatan 2023-2024: Tanpa Megawati Hangestri, Red Sparks Tumbang di Tangan AI Peppers
Para pemain Red Sparks. (Foto: Red Sparks)
A
A
A

HASIL Liga Voli Korea Selatan 2023-2024 untuk match Red Sparks melawan AI Peppers sudah diketahui. Tanpa kehadiran pemain bintangnya, Megawati Hangestri, Red Sparks tumbang di tangan AI Peppers.

Pertandingan itu berlangsung di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan pada Rabu (13/3/2024) sore WIB. Dalam laga tersebut, para pemain lapis kedua Red Sparks menelan kekalahan setelah bertarung empat set dengan skor 1-3 (17-25, 21-25, 25-14, dan 19-25).

Red Sparks

Pada awal set pertama, Red Sparks langsung dibombardir serangan masif dari AI Peppers yang bermain dengan kepercayaan diri tinggi. Beberapa smash keras sulit diblok dan membuahkan poin untuk tim asuhan Lee Kyung Soo.Akhirnya, set pertama selesai untuk kemenangan AI Peppers dengan skor 25-17.

Memasuki set kedua, Red Sparks berinisiatif untuk melancarkan serangan lebih dulu. Pasukan Ko Hee Jin bermain lebih berani.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/43/3188241/sabina_altynbekova-PJIp_large.jpg
Kisah Perjuangan Pevoli Muslim Supercantik Sabina Altynbekova Berkarier di Indonesia, Girang Bukan Main saat Terwujud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/43/3185591/yolla_yuliana-B24u_large.jpg
4 Atlet yang Ternyata Pernah Kepincut dengan Pevoli Supercantik Yolla Yuliana, Nomor 1 Pebulu Tangkis Tanah Air!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/43/3185173/salsabila_dara_putri-mCjf_large.jpg
5 Pevoli Supercantik Indonesia yang Jadi Idola Kaum Adam, Nomor 1 Sampai Bikin Pesepakbola Kepincut!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/43/3184620/wilda_siti_nurfadilah-J5St_large.jpg
Kisah Pevoli Supercantik Wilda Siti Nurfadhilah Banting Setir Jadi Pelatih, Tangani Timnas Voli Putri Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184119/adinda_indah_permatasari-nBwF_large.jpg
5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Bidadari Timnas Voli Putri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184051/sabina_altynbekova-euWN_large.jpg
Kisah Sabina Altynbekova, Pevoli Muslim Supercantik yang Girang Mimpinya Main di Indonesia Bisa Terwujud
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement