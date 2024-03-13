Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Diperkuat Megawati Hangestri, Red Sparks Konfirmasi Lawan Timnas Voli Indonesia pada 20 April di Indonesia Arena!

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |16:26 WIB
Diperkuat Megawati Hangestri, Red Sparks Konfirmasi Lawan Timnas Voli Indonesia pada 20 April di Indonesia Arena!
Laga Red Sparks vs Timnas Voli Indonesia. (Foto: Red Sparks)
A
A
A

RED Sparks konfirmasi lawan Timnas Voli Indonesia pada 20 April di Indonesia Arena. Red Sparks pun akan membawa skuad utama dalam laga eksebisi itu, termasuk sang bintang dari Indonesia, Megawati Hangestri!

Ya, Tim Liga Bola Voli Wanita Korea Selatan, Jeong Kwan Jang Red Sparks, mengonfirmasi tanggal pertandingan eksebisi melawan Timnas Voli Indonesia. Pertandingan persahabatan itu dijadwalkan berlangsung pada 20 April 2024 di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta.

Megawati Hangestri

Rencananya, tim yang diperkuat bintang voli Indonesia, Megawati Hangestri, itu bakal mengunjungi Jakarta selama lima hari. Red Sparks memastikan bahwa seluruh skuad yang ada, termasuk para staf pelatih bakal ikut terbang ke Tanah Air.

Hal itu diungkapkan Red Sparks lewat Instagram mereka, yakni @red_sparks, pada Rabu (13/3/2024). Megawati sebagai bintang utama tentu juga akan tampil dalam pertandingan persahabatan tersebut di kandangnya sendiri.

“JEONG KWAN JANG Red Sparks akan mengunjungi Jakarta, Indonesia pada 17-21 April untuk jadwal lima hari empat malam,” tulis Red Sparks.

“Pertandingan persahabatan melawan ajang utama Tim All Star Indonesia akan berlangsung di Indonesian Arena, 20 April mendatang! Harap diperhatikan karena seluruh skuad Red Sparks dan staf pelatih, termasuk pemain Megawati, akan berpartisipasi,” lanjut pernyataan itu.

Halaman:
1 2
