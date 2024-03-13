All England 2024 Hari Pertama Berjalan Mulus, 5 Wakil Indonesia Melaju ke 16 Besar!

AJANG BWF All England 2024 hari pertama berjalan mulus. Ada 5 wakil Indonesia yang berhasil melaju ke babak 16 besar. Saksikan lanjutan aksi para wakil Indonesia di All England 2024 secara live streaming di Vision+.

Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri mengawali All England 2024 dengan manis. Mereka berhasil menyingkirkan ganda putra Skotlandia, Alexander Dunn/Adam Hall. Tampil di Utilita Arena, Birmingham, Inggris pada Selasa 12 Maret 2024 dengan live streaming di Vision+, mereka bisa menang 2 gim langsung dengan skor 21-11 dan 21-17.

Bagas/Fikri langsung mengejar lawan di gim pertama dan unggul 14-7. Tak berlangsung lama berhasil membungkus gim pertama dengan 21-18. Lalu, gim kedua berlanjut dengan ambisi dari lawan, Bagas/Fikri tetap sabar mengendalikan permainan hingga unggul 21-16.

Sementara itu, tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, menyusul dengan kemenangan usai tumbangkan wakil Taiwan, Lee Chiao-hao. Pertandingan itu sempat beberapa kali imbang, namun tetap bisa dikejar oleh Ginting hingga menangkan 2 set dengan skor 21-13 dan 21-17.

Pasangan ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdiansyah/Gloria Emanuelle Widjaja, juga berhasil singkirkan unggulan kelima asal China, Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin hanya dalam waktu 38 menit. Mereka menang dengan skor 21-10 dan 21-16.

Selain itu, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti ikut menorehkan nama ke babak 16 besar, setelah kalahkan pasangan India, Treesa Jolly/Gayatri Gopichand Pullela. Selama pertandingan, Apriyani/Fadia terus memimpin hingga berhasil menang 21-18 dan 21-12.

Tunggal putri Indonesia diwakili oleh Gregoria Mariska Tunjung yang beraksi dengan mulus kalahkan utusan Singapura, Yeo Jia Min. Tak lama, Gregoria hanya butuh waktu 30 menit untuk memulangkan lawan dengan skor 21-13 dan 21-14.

Berikut lawan wakil Indonesia di babak 16 besar All England 2024:

Anthony Sinisuka Ginting vs Kenta Nishimoto (Jepang)

Gregoria Mariska Tunjung vs Beiwen Zhang (Amerika Serikat)

Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri vs TBA

Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Rena Miyaura/Ayaka Sakuramoto (Jepang)

Dejan Ferdiansyah/Gloria Emanuelle WIdjaja vs Marcus Ellis/Lauren Smith (Inggris)