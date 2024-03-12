Hasil All England 2024: Kalahkan Pasangan China, Dejan/Gloria ke 16 Besar

BIRMINGHAM – Ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja, melaju ke 16 besar All England 2024. Dejan/Gloria melangkah ke babak kedua usai mengalahkan ganda China, Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin dengan skor 21-10 dan 21-16.

Bermain di Utilita Arena, Selasa (12/3/2024) malam WIB, Dejan/Gloria sejatinya memulai laga dengan sangat baik. Akan tetapi, Jiang/Wei perlahan mampu memperkecil ketertinggalannya menjadi 5-6.

Pertandingan berjalan sengit dengan menyajikan rally-rally panjang. Dejan/Gloria pun mampu memperlebar keunggulannya menjadi 9-7 atas pasangan nomor lima dunia asal China tersebut.

Sampai akhirnya, Dejan/Gloria berhasil unggul lebih dulu di interval gim pertama atas Jiang/Wei dengan skor 11-8. Usai interval, pasangan nomor 19 dunia it uterus memperlebar keunggulan mereka menjadi 15-8.

Dejan/Gloria tampil sangat nyaman dalam melancarkan serangan ke pertahanan pasangan China. Hasilnya, pasangan non Pelatnas PBSI Cipayung itu berhasil mengunci kemenangan di gim pertama atas Jiang/Wei dengan skor 21-10.

Di gim kedua, Jiang/Wei tampak sudah menemukan ritme permainannya. Pasalnya, pasangan nomor lima dunia itu mampu unggul jauh atas Dejan/Gloria dengan skor 7-4.