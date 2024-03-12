Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil All England 2024: Kalahkan Pasangan China, Dejan/Gloria ke 16 Besar

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |23:35 WIB
Hasil All England 2024: Kalahkan Pasangan China, Dejan/Gloria ke 16 Besar
Dejan/Gloria melaju ke 16 besar All England 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

BIRMINGHAM – Ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja, melaju ke 16 besar All England 2024. Dejan/Gloria melangkah ke babak kedua usai mengalahkan ganda China, Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin dengan skor 21-10 dan 21-16.

Bermain di Utilita Arena, Selasa (12/3/2024) malam WIB, Dejan/Gloria sejatinya memulai laga dengan sangat baik. Akan tetapi, Jiang/Wei perlahan mampu memperkecil ketertinggalannya menjadi 5-6.

Pertandingan berjalan sengit dengan menyajikan rally-rally panjang. Dejan/Gloria pun mampu memperlebar keunggulannya menjadi 9-7 atas pasangan nomor lima dunia asal China tersebut.

Sampai akhirnya, Dejan/Gloria berhasil unggul lebih dulu di interval gim pertama atas Jiang/Wei dengan skor 11-8. Usai interval, pasangan nomor 19 dunia it uterus memperlebar keunggulan mereka menjadi 15-8.

Dejan/Gloria tampil sangat nyaman dalam melancarkan serangan ke pertahanan pasangan China. Hasilnya, pasangan non Pelatnas PBSI Cipayung itu berhasil mengunci kemenangan di gim pertama atas Jiang/Wei dengan skor 21-10.

Di gim kedua, Jiang/Wei tampak sudah menemukan ritme permainannya. Pasalnya, pasangan nomor lima dunia itu mampu unggul jauh atas Dejan/Gloria dengan skor 7-4.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/40/3120973/anthony_ginting_bersama_jonatan_christie-7ert_large.jpg
Kisah Haru Jonatan Christie dan Anthony Ginting, Sukses Bikin Sejarah di All England 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/10/40/2994786/kisah-irwansyah-yang-bangga-jonatan-christie-dan-anthony-ginting-berdiri-di-podium-all-england-1oDvRIr0x1.jpg
Kisah Irwansyah yang Bangga Jonatan Christie dan Anthony Ginting Berdiri di Podium All England
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/40/2992344/wawancara-eksklusif-jonatan-christie-cerita-di-balik-gelar-juara-all-england-2024-by6DEEYA2g.jpg
Wawancara Eksklusif Jonatan Christie: Cerita di Balik Gelar Juara All England 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/40/2989409/gelar-all-england-2024-berhasil-bungkam-para-haters-rian-ardianto-bukti-kami-masih-berprestasi-Na9mEuRQxJ.jpg
Gelar All England 2024 Berhasil Bungkam Para Haters, Rian Ardianto: Bukti Kami Masih Berprestasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/23/40/2987344/kisah-istri-jonatan-christie-yang-tak-kuat-nonton-suaminya-main-di-all-england-2024-y0sn8QKqrD.jpg
Kisah Istri Jonatan Christie yang Tak Kuat Nonton Suaminya Main di All England 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/40/2986920/christian-adinata-termotivasi-prestasi-jonatan-christie-dan-anthony-ginting-di-all-england-2024-sCHUJxBJlS.jpg
Christian Adinata Termotivasi Prestasi Jonatan Christie dan Anthony Ginting di All England 2024
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement