HOME SPORTS SPORT LAIN

Simak Tayangan Olahraga di Vision+ Pekan Ini: BWF All England Open 2024 Dimulai!

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 11 Maret 2024 |15:16 WIB
Simak Tayangan Olahraga di Vision+ Pekan Ini: BWF All England Open 2024 Dimulai!
Saksikan berbagai ajang olahraga hanya di Vision+ (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA - Vision+ selalu menghadirkan serangkaian tayangan olahraga kelas dunia favorit pecinta olahraga. Pada pekan ini rangkaian BWF World Tour menjajaki BWF England Open. Di cabang olahraga voli, Megawati Hangestri dkk akan menghadapi IBK Altros di perhelatan KOVO V-League 2024.

Saksikan pertandingan olahraga lainnya pada pekan ini di Vision+ yang tak kalah seru secara langsung melalui Vision+ Sports di berbagai channel olahraga. Berikut jadwal tayangan Sports di Vision+ minggu ini:

All England

SENIN, 11 Maret 2024

EASL FINAL FOYR CEBU 2024 | 01:00 | 3rd Place | SPOTV

SELASA, 12 MARET 2024

AFC Champions League 23/24 Al Nassr vs Al Ain FC - Quarterfinal LEG 2 of 2 | 01:55 WIB | SOCCER

AFC Champions League 23/24 Ulsan Hyundai FC vs Jeonbuk Hyundai Motors FC| 16:55 WIB | SOCCER

BWF All England Open 2024 | Round of 32 | 17:00 | SPORTSTARS 2

BWF All England Open 2024 | Round of 32 | 17:00 | SPOTV

RABU, 13 MARET 2024

AFC Champions League 23/24 Al Ittihad vs Al Hilal SFC | 01:55 | SOCCER

AFC Champions League 23/24 Yokohama F. Marinos vs Shandong Taishan FC | 17:00 WIB | OKTV

AFC CUP 2024 Taichung Future FC vs Abdysh-Ata | 15:00 | SPORTSTARS

BWF All England Open 2024 | Round of 32 | 17:00 | SPORTSTARS

BWF All England Open 2024 | Round of 32 | 17:00 | SPOTV

BWF All England Open 2024 | Round of 32 | 17:00 | SPORTSTARS 2

BWF All England Open 2024 | Round of 32 | 17:00 | SPOTV

AFC U20 Women’s Asian Cup Uzbekistan 2024 | TBA vs TBA - Semifinals | 14:55 | SOCCER

AFC U20 Women’s Asian Cup Uzbekistan 2024 | TBA vs TBA - Semifinals | 17:55 | SOCCER

KAMIS, 14 MARET 2024

AFC CUP 2024 | Odisha FC vs Central Coast Mariners | 16: 55 | SOCCER

BWF All England Open 2024 | Round of 16 | 17:00 | SPORTSTARS

BWF All England Open 2024 | Round of 16 | 17:00 | SPOTV

BWF All England Open 2024 | Round of 16 | 17:00 | SPORTSTARS 2

BWF All England Open 2024 | Round of 16 | 17:00 | SPOTV 2

JUMAT, 15 MARET 2024

BWF All England Open 2024 | Quarterfinals part 1 | 17:00 | SPORTSTARS

BWF All England Open 2024 | Quarterfinals part 1 | SPOTV

BWF All England Open 2024 | Quarterfinals part 1 | SPORTSTARS 2

BWF All England Open 2024 | Quarterfinals part 1 | SPOTV 2

SABTU, 16 MARET 2024

BWF All England Open 2024 | Quarterfinals part 2 | 00:01 | SPORTSTARS

BWF All England Open 2024 | Quarterfinals part 2 | 00:01 | SPOTV

BWF All England Open 2024 | Quarterfinals part 2 | 00:01 | SPORTSTARS 2

BWF All England Open 2024 | Quarterfinals part 2 | 00:01 | SPOTV 2

BWF All England Open 2024 | Semifinals | 17:00 | PORTSTARS 2

BWF All England Open 2024 | Semifinals part 1 | 17:00 | SPOTV

Formula E | Flashback ep. 4 | 20:00 | SPORTSTARS

Formula E | Sao Paulo E-Prix - Free Practice 1 | 02:25 | Vision+

Formula E | Sao Paulo E-Prix - Free Practice21 | 17:25 | Vision+

Formula E | Sao Paulo E-Prix - Qualifying | 19:40 | Vision+

Formula E | Sao Paulo E-Prix - Qualifying | 23:00 | SPOTV 2

IDEMITSU ASIA TALENT CUP 2024 | Buriram, Thailand - Race 1 | 12:30 | SPOTV

ROSHN Saudi League 23/24 | Al Ahli vs Al Nassr | 09:00 | SPOTV

A-League Women 23/24 | Western Sydney Wanderers FC vs Perth Glory FC

AFC U20 Women’s Asian Cup Uzbekistan 2024 | 3rd Place | 16:55 | SOCCER

AFC U20 Women’s Asian Cup Uzbekistan 2024 | Finals | 19:55 | SOCCER

MINGGU, 17 MARET 2024

BWF All England Open 2024 | Semifinals part 2 | 00:01 | SPORTSTARS 2

BWF All England Open 2024 | Semifinals part 2 | 00:01 | SPOTV

BWF All England Open 2024 | Finals | 17:00 | SPORTSTARS 2

BWF All England Open 2024 | Finals | 17:00 | SPOTV

BWF Orleans Masters 2024 | Semifinals | 04:00 | SPOTV 2

Roshn Saudi League 23/24 | Al Hilal vs Damac | 01:45 | SPOTV

A-League Women 23/24 | Western United FC vs Newcastle FC | 11: 45 | SPOTV 2

IDEMITSU ASIA TALENT CUP 2024 | Buriram, Thailand - Race 2 | 12:30 | SPOTV

KOVO V-League 2024 | IBK Altos vs Red Sparks | 14:00 | SPOTV 2

Bagi para penggemar olahraga, anda bisa menyaksikan berbagai pertandingan olahraga favorit secara langsung di Vision+. Selain itu, anda juga bisa menyaksikan berbagai pertandingan sepak bola lain di Vision+ dan Vision+.

Telusuri berita Sport lainnya
