JAKARTA - Vision+ selalu menghadirkan serangkaian tayangan olahraga kelas dunia favorit pecinta olahraga. Pada pekan ini rangkaian BWF World Tour menjajaki BWF England Open. Di cabang olahraga voli, Megawati Hangestri dkk akan menghadapi IBK Altros di perhelatan KOVO V-League 2024.
Saksikan pertandingan olahraga lainnya pada pekan ini di Vision+ yang tak kalah seru secara langsung melalui Vision+ Sports di berbagai channel olahraga. Berikut jadwal tayangan Sports di Vision+ minggu ini:
SENIN, 11 Maret 2024
EASL FINAL FOYR CEBU 2024 | 01:00 | 3rd Place | SPOTV
SELASA, 12 MARET 2024
AFC Champions League 23/24 Al Nassr vs Al Ain FC - Quarterfinal LEG 2 of 2 | 01:55 WIB | SOCCER
AFC Champions League 23/24 Ulsan Hyundai FC vs Jeonbuk Hyundai Motors FC| 16:55 WIB | SOCCER
BWF All England Open 2024 | Round of 32 | 17:00 | SPORTSTARS 2
BWF All England Open 2024 | Round of 32 | 17:00 | SPOTV
RABU, 13 MARET 2024
AFC Champions League 23/24 Al Ittihad vs Al Hilal SFC | 01:55 | SOCCER
AFC Champions League 23/24 Yokohama F. Marinos vs Shandong Taishan FC | 17:00 WIB | OKTV
AFC CUP 2024 Taichung Future FC vs Abdysh-Ata | 15:00 | SPORTSTARS
BWF All England Open 2024 | Round of 32 | 17:00 | SPORTSTARS
BWF All England Open 2024 | Round of 32 | 17:00 | SPOTV
BWF All England Open 2024 | Round of 32 | 17:00 | SPORTSTARS 2
BWF All England Open 2024 | Round of 32 | 17:00 | SPOTV
AFC U20 Women’s Asian Cup Uzbekistan 2024 | TBA vs TBA - Semifinals | 14:55 | SOCCER
AFC U20 Women’s Asian Cup Uzbekistan 2024 | TBA vs TBA - Semifinals | 17:55 | SOCCER
KAMIS, 14 MARET 2024
AFC CUP 2024 | Odisha FC vs Central Coast Mariners | 16: 55 | SOCCER
BWF All England Open 2024 | Round of 16 | 17:00 | SPORTSTARS
BWF All England Open 2024 | Round of 16 | 17:00 | SPOTV
BWF All England Open 2024 | Round of 16 | 17:00 | SPORTSTARS 2
BWF All England Open 2024 | Round of 16 | 17:00 | SPOTV 2
JUMAT, 15 MARET 2024
BWF All England Open 2024 | Quarterfinals part 1 | 17:00 | SPORTSTARS
BWF All England Open 2024 | Quarterfinals part 1 | SPOTV
BWF All England Open 2024 | Quarterfinals part 1 | SPORTSTARS 2
BWF All England Open 2024 | Quarterfinals part 1 | SPOTV 2
SABTU, 16 MARET 2024
BWF All England Open 2024 | Quarterfinals part 2 | 00:01 | SPORTSTARS
BWF All England Open 2024 | Quarterfinals part 2 | 00:01 | SPOTV
BWF All England Open 2024 | Quarterfinals part 2 | 00:01 | SPORTSTARS 2
BWF All England Open 2024 | Quarterfinals part 2 | 00:01 | SPOTV 2
BWF All England Open 2024 | Semifinals | 17:00 | PORTSTARS 2
BWF All England Open 2024 | Semifinals part 1 | 17:00 | SPOTV
Formula E | Flashback ep. 4 | 20:00 | SPORTSTARS
Formula E | Sao Paulo E-Prix - Free Practice 1 | 02:25 | Vision+
Formula E | Sao Paulo E-Prix - Free Practice21 | 17:25 | Vision+
Formula E | Sao Paulo E-Prix - Qualifying | 19:40 | Vision+
Formula E | Sao Paulo E-Prix - Qualifying | 23:00 | SPOTV 2
IDEMITSU ASIA TALENT CUP 2024 | Buriram, Thailand - Race 1 | 12:30 | SPOTV
ROSHN Saudi League 23/24 | Al Ahli vs Al Nassr | 09:00 | SPOTV
A-League Women 23/24 | Western Sydney Wanderers FC vs Perth Glory FC
AFC U20 Women’s Asian Cup Uzbekistan 2024 | 3rd Place | 16:55 | SOCCER
AFC U20 Women’s Asian Cup Uzbekistan 2024 | Finals | 19:55 | SOCCER
MINGGU, 17 MARET 2024
BWF All England Open 2024 | Semifinals part 2 | 00:01 | SPORTSTARS 2
BWF All England Open 2024 | Semifinals part 2 | 00:01 | SPOTV
BWF All England Open 2024 | Finals | 17:00 | SPORTSTARS 2
BWF All England Open 2024 | Finals | 17:00 | SPOTV
BWF Orleans Masters 2024 | Semifinals | 04:00 | SPOTV 2
Roshn Saudi League 23/24 | Al Hilal vs Damac | 01:45 | SPOTV
A-League Women 23/24 | Western United FC vs Newcastle FC | 11: 45 | SPOTV 2
IDEMITSU ASIA TALENT CUP 2024 | Buriram, Thailand - Race 2 | 12:30 | SPOTV
KOVO V-League 2024 | IBK Altos vs Red Sparks | 14:00 | SPOTV 2
Bagi para penggemar olahraga, anda bisa menyaksikan berbagai pertandingan olahraga favorit secara langsung di Vision+. Selain itu, anda juga bisa menyaksikan berbagai pertandingan sepak bola lain di Vision+ dan Vision+.