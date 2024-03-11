Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Perjalanan Sengit Berlanjut! Wakil Indonesia Siap Unjuk Gigi di Turnamen BWF All England Open 2024! Saksikan Live di Vision+

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 11 Maret 2024 |14:39 WIB
Perjalanan Sengit Berlanjut! Wakil Indonesia Siap Unjuk Gigi di Turnamen BWF All England Open 2024! Saksikan Live di Vision+
Saksikan live streaming All England 2024 hanya di Vision+ (Foto: Vision+)
JAKARTA - Rangkaian turnamen badminton dunia, BWF World Tour terus bergulir. Minggu ini BWF All England Open 2024 akan berlangsung di Utiliti Arena Birmingham, Inggris mulai Selasa, 12 Maret hingga Minggu, 17 Maret 2024. Sejumlah pemain unggulan Indonesia diturunkan di laga kali ini. Turnamen ini bisa disaksikan melalui live streaming Vision+ di link ini.

Para atlet terbaik dunia akan berlomba membawa pulang hadiah 1,300,000 dolar. PBSI mengirimkan 11 perwakilan Indonesia di 5 sektor pertandingan.Di sektor tunggal putra,, Anthony Sinisuka Ginting dan Jonatan Christie bersiap melawan pemain asal china di BWF England Open babak 32. Sementara, Chico Aura Dwi Wardoyo akan melawan pemain asal India.

Jonatan Christie

Di sisi tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung menjadi satu-satunya pemain Indonesia yang akan berjuang di BWF All England Open. Gregoria akan berhadapan dengan pemain Singapura, Yeo Jia Min. Berikut jadwal All England Open 2024:

Selasa, 12 Maret 2024 | 17:00 | Babak 32 besar

Rabu, 13 Maret 2024 | 17:00 | Babak 32 besar

Kamis, 14 Maret 2024 | 17:00 | Babak 16 besar

Jumat, 15 Maret 2024 |17:00 | Babak perempat final Part 1

Sabtu, 16 Maret 2024 | 00:01 | Babak perempat final part 2

Sabtu, 16 Maret 2024 | 17:00 | Babak semifinal

Minggu, 17 Maret 2024 | 00:01 | Babak semifinal part 2

Minggu, 17 Maret 2024 | 17:00 | Final

Nantikan pertandingan sengit para perwakilan atlet badminton lainnya yang bisa disaksikan secara langsung melalui Vision+.

