HOME SPORTS NETTING

Marcus Gideon Sempat Dibujuk Ayahnya Bertahan 2-3 Tahun Lagi Sebelum Pensiun

Bagas Abdiel , Jurnalis-Senin, 11 Maret 2024 |19:40 WIB
Marcus Gideon Sempat Dibujuk Ayahnya Bertahan 2-3 Tahun Lagi Sebelum Pensiun
Kurniahu sempat membujuk Marcus Gideon untuk bertahan 2-3 tahun lagi (Foto: MPI/Bagas Abdiel)
A
A
A

BOGOR - Ayah Marcus Fernaldi Gideon, Kurniahu, menghormati keputusan sang anak untuk gantung raket. Namun, ia juga sempat membujuk sang anak untuk tetap bertahan.

Sebagaimana diketahui, Marcus telah menyatakan pensiun. Hal tersebut diumumkan melalui Instagram pribadinya pada Sabtu 9 Maret 2024.

Marcus Fernaldi Gideon bicara soal pensiun (Foto: MPI/Bagas Abdiel)

Akan tetapi, keputusan Marcus pensiun tidak serta merta berjalan mulus. Hal ini sempat mendapat pertentangan dengan sang ayah, Kurniahu.

Ia bahkan membujuk putranya untuk tetap bertahan sebagai atlet hingga 2-3 tahun ke depan. Sayangnya, rayuan tidak berhasil dan Marcus memilih untuk tetap gantung raket.

"Saya sudah bilang kamu masih bisa, 2-3 tahun lagi. Memang kalau partner yang baru terus terang agak berat, mungkin dari bawah lagi ya mungkin international series atau apa, ya kemakan waktu," ucap Kurniahu di Gideon Badminton Academy, dikutip Senin (11/3/2024).

"Saya sudah bujuk dia, dia jawabnya begitu, saya enggak bisa ngomong juga. Keputusan di dia sendiri. Saya bilang mainnya masih bagus, saya kira masih bisa mengimbangi yang sekarang-sekarang ini tapi semua keputusan di Marcus sendiri," sambungnya.

Halaman:
1 2
