4 Mantan Tandem Marcus Gideon, Nomor 1 Panen Gelar!

Marcus Fernaldi Gideon mencapai masa keemasan saat bertandem dengan Kevin Sanjaya Sukamuljo (Foto: PBSI)

BERIKUT empat mantan tandem Marcus Fernaldi Gideon selama berkarier di bulu tangkis. Deretan nama pemain berikut ini membuktikan Sinyo sebagai sebagai spesialis ganda putra.

Marcus memutuskan pensiun pada Sabtu 9 Maret 2024, tepat di hari ulang tahun yang ke-33. Pria asal Jakarta itu gantung raket setelah menjalani lebih dari 25 tahun karier sebagai pebulu tangkis.

Selama itu pula, Marcus punya empat tandem di nomor ganda. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

4 Mantan Tandem Marcus Gideon

4. Agripina Prima

Pasangan Marcus/Agripina pernah mewarnai bulu tangkis Indonesia dan dunia. Prestasi terbaik mereka adalah juara Singapore International Series 2011 dan Iran Fajr International Challenge 2012.

Sayangnya, Agripina kemudian terlilit kasus match fixing hingga dihukum BWF. Ia memilih pensiun pada 2019 dan hanya bertanding di level regional saja.

3. Markis Kido

Setelah tak lagi bersama Agripina, Marcus berpasangan dengan almarhum Markis. Keduanya sempat menghebohkan dunia ketika menjuarai French Open 2013.

Marcus/Markis berpasangan lewat jalur independen. Selain French Open, mereka sempat menjuarai Indonesia Masters 2014 dan mencapai semifinal All England di tahun yang sama.