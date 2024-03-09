Tanggapi Keputusan Marcus Gideon Pensiun, Kevin Sanjaya: Terima Kasih Sudah Berjuang Bersama Selama Ini

JAKARTA - Momen yang paling dinanti atas keputusan Marcus Fernaldi Gideon pensiun akhirnya tiba, yakni tanggapan mantan rekan mainnya, yakni Kevin Sanjaya Sukamuljo. Kevin yang berjaya bersama Marcus di sektor ganda putra selama bertahun-tahun itu pun mengucapkan terima kasih atas segala hal kepada eks partnernya tersebut.

Pada hari ini (9/3/2024), Marcus mengumumkan pensiun lewat akun Instagram-nya. Keputusan tersebut mendapat respons dari banyak pihak, tak terkecuali Kevin.

BACA JUGA: PBSI Respons Keputusan Pensiun Marcus Fernaldi Gideon

Pemain kelahiran Banyuwangi tersebut memberikan komentar pada unggahan Marcus. Ia mengucapkan terima kasih kepada Sinyo -sapaan akrab Marcus- yang telah berjuang bersama selama ini di lapangan.

"Thankyou udah berjuang sama-sama selama ini. Happy retirement," tulis Kevin di kolom komentar unggahan Marcus, dikutip Sabtu (9/3/2024).

Pada unggahan tersebut, Marcus memang tak melupakan Kevin. Ia menyebut Kevin sebagai salah satu sosok yang berpengaruh dalam kariernya selama ini.

Sebagaimana diketahui, Marcus memiliki prestasi gemilang bersama Kevin. Berpasangan sejak 2015, pembalap berusia 33 tahun itu telah mencetak prestasi dan berbagai gelar.