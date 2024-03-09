Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Resmi Pensiun, Marcus Fernaldi Gideon Akhiri Karier Tanpa Medali Olimpiade dan Kejuaraan Dunia

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |12:50 WIB
Resmi Pensiun, Marcus Fernaldi Gideon Akhiri Karier Tanpa Medali Olimpiade dan Kejuaraan Dunia
Marcus Fernaldi Gideon resmi pensiun sebagai pebulu tangkis profesional. (Foto: PBSI)
MARCUS Fernaldi Gideon resmi pensiun sebagai pebulu tangkis profesional. Dia pun mengakhiri kariernya sebagai pebulu tangkis tanpa medali Olimpiade dan Kejuaraan Dunia.

Ya, Marcus Gideon menyatakan pensiun tepat di hari ulang tahunnya pada hari ini, Sabtu (9/3/2024). Kabar ini diumumkan lewat unggahannya di akun Instagram pribadinya.

Marcus Fernaldi Gideon

"Terima kasih Tuhan selama 33 tahun ini. Pada hari ini tepat di usia saya 33 tahun saya memutuskan untuk berhenti dari karier profesional badminton," ucap Marcus dalam akun Instagram-nya.

Selama berkarier sebagai pebulu tangkis, Marcus mendulang banyak prestasi. Sebagian besar didapat Marcus saat berpasangan dengan Kevin Sanjaya Sukamuljo sejak 2015.

Berbagai gelar Superseries hingga BWF World Tour mampu mereka dapatkan dan begitu mendominasi. Bahkan, duet Marcus/Kevin sukses menempati peringkat 1 dunia ganda putra selama hampir lima tahun.

Namun, di balik berbagai gelar tersebut, Marcus harus merelakan titel bergengsi seperti Olimpiade dan juara dunia. Pada dua ajang tersebut, Marcus belum bisa membawa satu medali pun.

Pada ajang Olimpiade, Marcus hanya tampil satu kali bersama Kevin di Tokyo 2020. Meski berstatus sebagai unggulan pertama, sayangnya mereka harus terhenti di babak perempatfinal.

Serupa dengan Olimpiade, ajang Kejuaraan Dunia juga belum berpihak kepada Marcus. Baik ketika berpasangan dengan Markis Kido ataupun Kevin, Sinyo -sapaan akrab Marcus- nihil medali di Kejuaraan Dunia.

Tercatat, Marcus sudah tampil di Kejuaraan Dunia selama lima kali. Empat kali bersama Kevin dan satu kali dengan Kido. Sayangnya, prestasi paling tinggi hanya hingga di perempatfinal.

Bersama Kido, Marcus tampil pada 2014 dengan terhenti di babak 16 besar. Bersama Kevin, ia mentas pada 2017 (perempatfinal), 2018 (perempatfinal), 2019 (32 besar), dan 2022 (16 besar).

