HOME SPORTS NETTING

Pesan Menyentuh Marcus Gideon yang Resmi Gantung Raket: Pencapaian Saya Melebih Apa yang Diimpikan

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |11:54 WIB
Pesan Menyentuh Marcus Gideon yang Resmi Gantung Raket: Pencapaian Saya Melebih Apa yang Diimpikan
Marcus Fernaldi Gideon resmi pensiun sebagai pebulu tangkis profesional. (Foto: Instagram/@herry_ip)
A
A
A

JAKARTA Marcus Fernaldi Gideon resmi pensiun sebagai pebulu tangkis profesional. Dia pun menulis pesan menyentuh saat mengumumkan keputusannya itu. Marcus menyebut, pencapaian yang sudah diraihnya sejauh ini sudah melebihi apa yang diimpikannya.

Ya, Marcus Gideon mengumumkan pensiun bertepatan di hari ulang tahunnya, hari ini, Sabtu (9/3/2024). Pernyataan ia pensiun disampaikan dalam akun Instagram miliknya.

Marcus Fernaldi Gideon

Mantan pasangan bermain Kevin Sanjaya Sukamuljo itu pun memutuskan pensiun setelah menggeluti dunia tepuk bulu selama 25 tahun. Pada kesempatan ini, Marcus mengucapkan rasa bersyukurnya karena sempat dianggap remeh dalam berkarier di dunia bulu tangkis.

"Terima kasih Tuhan selama 33 tahun ini. Pada hari ini, tepat di usia saya 33 tahun, saya memutuskan untuk berhenti dari karier profesional badminton," ucap Marcus dalam akun Instagram-nya.

"Tidak terasa sudah 25 tahun tidak henti-hentinya saya berlatih dan bersaing di lapangan saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang sudah berkarya dalam hidup saya, tanpaNya saya mungkin tidak ada seperti sekarang ini," lanjutnya.

"Semasa saya kecil, bahkan guru saya pun menganggap saya 'madesu' atau masa depan saya suram, dianggap sebelah mata karena postur tubuh yang tidak tinggi dan bahkan prestasi saya boleh dikatakan 'biasa' saja dibandingkan dengan kawan-kawan saya yang lain," sambungnya.

Namun, berkat kerja keras dan penyertaan Tuhan, siapa yang menyangka nama Marcus akan bersinar. Bersama Kevin, Sinyo -sapaan akrab Marcus- justru bisa mendulang banyak prestasi dan menempati peringkat satu dunia selama hampir lima tahun.

Halaman:
1 2
