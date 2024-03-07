Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Ayahnya Sebut Bos Red Bull Racing Bikin Internal Tim Memanas, Max Verstappen Bilang Begini

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |11:26 WIB
Ayahnya Sebut Bos Red Bull Racing Bikin Internal Tim Memanas, Max Verstappen Bilang Begini
Max Verstappen (Red Bull Racing) ogah mengomentari perkataan ayahnya lebih lanjut (Foto: Reuters/Rula Rouhana)
A
A
A

JEDDAH - Max Verstappen angkat bicara mengenai komentar sang ayah, Jos Verstappen, yang menyebut internal tim Red Bull Racing memanas akibat ulah Christian Horner selaku kepala tim. Ia tentu saja tidak mau berseberangan posisi dengan orangtuanya.

Akhir pekan lalu, penggemar F1 dihebohkan dengan komentar Verstappen senior yang mengatakan kehadiran Horner membuat situasi di Red Bull tak kondusif. Pria asal Inggris itu diduga melakukan tindak kekerasan seksual terhadap salah satu karyawannya.

Max Verstappen dan Jos Verstappen

Komentar Verstappen tentu sangat berbahaya mengingat posisi putranya sebagai pembalap andalan di tim tersebut. Walau mengaku tak ingin membahayakan posisi sang pembalap, pria asal Belanda itu tetap saja menyerang Horner.

Verstappen kini angkat bicara mengenai komentar ayahnya. Ia memilih fokus pada pekerjaan di depan mata, yakni pekan balapan F1 GP Arab Saudi 2024 yang merupakan seri kedua musim ini.

"Saya hanya pembalap, saya tidak tahu apa yang terjadi di jajaran atas. Namun, dari sisi saya, saya akan fokus terikat kontrak untuk fokus pada sisi performa," ujar Verstappen, sebagaimana dimuat Crash, Kamis (7/3/2024).

"Itulah fokus saya pekan ini. Lupakan saja apa yang dikatakan semua orang di Bahrain dan semoga akhir pekan ini jauh lebih tenang," imbuh pembalap berdarah Belgia itu.

Halaman:
1 2
