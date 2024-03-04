Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Max Verstappen Ancam Cabut dari Red Bull jika Christian Horner Tak Diganti, Mercedes Siap Tikung?

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |21:14 WIB
Max Verstappen Ancam Cabut dari Red Bull jika Christian Horner Tak Diganti, Mercedes Siap Tikung?
Max Verstappen kala mentas di F1. (Foto: Reuters)
A
A
A

SAKHIR – Bintang F1, Max Verstappen, dilaporkan bakal cabut dari Red Bull Racing jika kepala timnya, Christian Horner, tak juga diganti setelah terlibat skandal. Akankah Mercedes AMG Petronas bakal menikung.

Hal itu diketahui setelah ayahnya, Jos Verstappen, disebut telah memberi tahu rekan-rekannya mengenai rencana hengkangnya sang anak. Seperti diketahui, Horner baru-baru ini menjalani penyelidikan internal. Pasalnya, dia dituduh melakukan perilaku tidak pantas terhadap salah satu karyawan wanita di Red Bull Racing.

Max Verstappen

Pada akhirnya, tuduhan tersebut telah dibersihkan dari kepala tim yang telah memimpin Red Bull di F1 sejak 2005. Namun, kebocoran komunikasi antara Horner dan wanita tersebut di Google Drive telah memicu kontroversi lebih lanjut.

Jos pun tak senang melihat Horner masih nyaman berada di posisinya sebagai Kepala Tim Red Bull Racing. Dia secara terbuka menginginkan pria berusia 50 tahun itu meninggalkan jabatannya.

“Ada ketegangan di sini sementara dia (Horner) tetap di posisinya,” kata Jos dilansir dari Total Motorsport, Senin (4/3/2024).

“Tim ini dalam bahaya terkoyak. Ini tidak bisa berjalan sebagaimana adanya. Ini akan meledak. Dia berperan sebagai korban, padahal dialah yang menyebabkan masalah,” tambahnya.

Situasi kurang menyenangkan pun terlihat selama seri pertama F1 GP Bahrain 2024 pada akhir pekan lalu. Meski Max dan Sergio Perez sukses mengamankan podium pertama dan kedua, di luar trek kabarnya tidak ada perayaan sama sekali di tim berlogo Banteng Merah itu.

Ditengah situasi panas itu, muncul laporan dari Telegraph yang dilansir dari Total Motorsport, Senin (4/3/2024), bahwa Jos telah memberi tahu rekan-rekannya bahwa putranya, Max, akan mempertimbangkan untuk meninggalkan Red Bull, jika Horner tetap memimpin.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
