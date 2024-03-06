Advertisement
HOME SPORTS NETTING

French Open 2024: Tersingkir di Babak Pertama, Jonatan Christie Kecewa Persiapan 1 Bulan Sia-Sia

Bagas Abdiel , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |10:57 WIB
French Open 2024: Tersingkir di Babak Pertama, Jonatan Christie Kecewa Persiapan 1 Bulan Sia-Sia
Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie (Foto: PBSI)
PARIS - Jonatan Christie tersingkir di babak pertama French Open 2024. Jonatan pun mengaku sangat kecewa dan merasa persiapannya dalam satu bulan terakhir terasa sia-sia.

Bermain di Adidas Arena, Rabu (6/4/2024) dini hari WIB, Jonatan tersingkir di babak pertama French Open 2024 usai takluk dari Tzu Wei Weng. Jonatan menyerah dalam pertarungan tiga gim dengan skor 21-12, 21-23, 17-21.

 

Hasil ini membuat Jonatan kecewa berat. Karena hal ini tidak sebanding dengan persiapan yang ia lakukan selama satu bulan dengan mengeluarkan banyak keringat.

"Hasil yang bukan saya harapkan. Persiapan selama satu bulan yang sangat baik tapi hasilnya malah berlawanan," kata Jonatan dalam keterangan pers PBSI, Rabu (6/4/2024).

 BACA JUGA:

"Tidak mudah karena harusnya awal ini bisa menjadi momentum menuju Olimpiade. Tapi saya pasti mau bangkit, itu saja yang bisa saya katakan sekarang," lanjutnya.

Pemain berusia 26 tahun itu juga mengaku tidak puas dengan performanya di gim ketiga. Terlebih di angka yang sempat imbang 6-6 lalu tertinggal jauh menjadi 6-13.

Halaman:
1 2
