Hasil French Open 2024: Perjuangan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Terhenti di 32 Besar

PARIS - Langkah ganda campuran Indonesia, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, dipastikan terhenti di babak 32 besar French Open 2024. Hal itu karena mereka kalah dari pasangan asal Jepang, Yuki Kaneko/Misaki Matsutomo, pada Selasa (5/3/2024) malam WIB.

Rinov/Pitha berjuang selama 1 jam 9 menit melawan Yuki/Misaki. Pada akhirnya, mereka tetap kalah dengan skor ketat 22-20, 19-21 dan 20-22.

Jalannya Pertandingan

Bermain di Adidas Arena, Paris, Ripith -sebutan Rinov/Pitha- berada dalam tekanan lawan sejak awal. Mereka pun tertinggal di angka 1-4.

Rinov/Pitha sempat bangkit setelah itu untuk menyamakan skor menjadi 6-6. Namun, mereka keteteran lagi meladeni serangan-serangan cepat lawan sehingga kembali ketinggalan di angka 9-11 dan 10-17.

Akan tetapi, pasangan ranking 18 dunia itu berhasil bangkit dan balik menekan sampai akhirnya menyamakan skor menjadi 17-17. Bahkan, pada akhirnya mereka sukses merebut kemenangan di gim pertama dengan skor 22-20.

Pada gim kedua, Ripith unggul lebih dulu di angka 5-1 dan 6-3. Namun, Kaneko/Matsutomo mampu melawan dan berbalik unggul 11-8 saat interval.

Permainan cepat yang diterapkan duet Negeri Sakura benar-benar merepotkan Rinov/Pitha. Mereka pun terus memimpin di angka 17-13.