HOME SPORTS NETTING

Hasil French Open 2024: Gregoria Mariska Tunjung Lolos ke 16 Besar Usai Susah Payah Kalahkan Kim Ga Eun

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |18:28 WIB
Hasil French Open 2024: Gregoria Mariska Tunjung Lolos ke 16 Besar Usai Susah Payah Kalahkan Kim Ga Eun
Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung. (Foto: PBSI)
A
A
A

PARIS - Pebulutangkis tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung berhasil menang atas wakil Korea Selatan, Kim Ga Eun di babak 32 besar French Open 2024, Selasa (5/3/2024) sore WIB. Pertemuannya dengan Kim Ga Eun itu pun dilalui Gregoria dengan susah payah karena ia perlu bermain hingga rubber game untuk memastikan kemenangan.

Tepatnya Gregoria membutuhkan waktu 52 menit untuk mengalahkan Kim Ga Eun. Gregoria menang dengan skor 21-16, 12-21 dan 21-14.

Jalannya Pertandingan

Bermain di Adidas Arena, Paris, Gregoria memulai pertandingan dengan baik dan langsung memimpin di angka 3-1 dan 5-3. Namun, dia membuat error beruntun setelah itu sehingga Kim bisa menyamakan kedudukan menjadi 5-5.

Selepas itu, sang jagoan Tim Merah-Putih bisa meminimalisir kesalahannya dan mendominasi pertandingan lagi. Alhasil, dia menginjak interval gim pertama dengan skor 11-7.

Gregoria Mariska Tunjung

Variasi smash-smash menyilang terus dilancatkan oleh Jorji -sapaan Gregoria. Hasilnya, dia bisa memperlebar keunggulannya menjadi 16-11.

Gregoria terus memimpin hingga menginjak skor 19-12, tetapi setelah itu Kim mampu mendekat di angka 16-19. Beruntung Gregoria bisa menambah perolehan angkanya lagi untuk menutup gim pertama dengan skor 21-16.

Pada gim kedua, Kim mampu menekan Gregoria sehingga unggul 3-1 lebih dulu. Namun setelah itu sang bintang Pelatnas PBSI bisa berbalik unggul 6-3 meski skor kemudian imbang lagi di angka 6-6.

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
