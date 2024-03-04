Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Atlet Bulutangkis Paling Cantik asal Malaysia, Nomor 1 Ganda Putri Terbaik Negeri Jiran

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |06:41 WIB
5 Atlet Bulutangkis Paling Cantik asal Malaysia, Nomor 1 Ganda Putri Terbaik Negeri Jiran
Pasangan ganda putri Malaysia, Pearly Tan dan Tinaah Muralitharan (Foto: bwf)
LIMA atlet bulu tangkis paling cantik asal Malaysia akan menjadi pembahasan kali ini. Salah satu yang masuk daftar adalah pebulu tangkis ganda putri terbaik negeri jiran, Pearly Tan.

Kali ini Okezone akan membahas lima atlet bulutangkis paling cantik asal Malaysia. Siapa saja? berikut ulasannya

5. Lai Shevon Jamie


Pertama ada Lai Shevon Jamie yang merupakan pebulutangkis supercantik dari dari Malaysia. Berpasangan dengan Goh Soon Huat, keduanya saat ini merupakan pasangan ganda campuran peringkat 15 dunia.

Soal karier, Lai Shevon Jemie sendiri sudah menjadi atlet profesional sejak 2011. Dia sebelumnya mengenyam pendidikan di Community College Kuala Langat, Selangor, Malaysia, kemudian melanjutkannya ke Universitas Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia.

4. Goh Liu Ying


Nama Goh Liu Ying jelas tak asing di telinga para pecinta bulu tangkis. Dia merupakan bidadari bulu tangkis Malaysia di sektor ganda campuran. Kecantikan Goh Liu Ying sudah tak perlu diragukan lagi karena dirinya sampai memiliki banyak penggemar.

Goh Liu Ying pun sukses menorehkan karier ciamik. Pebulu tangkis kelahiran 30 Mei 1989 ini pernah menduduki peringkat 3 dunia bersama Chan Peng Soon. Namun kini, Goh Liu Ying berpasangan dengan pemain muda, yakni Ong Yew Sin.

