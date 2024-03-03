5 Atlet Voli Indonesia yang Cantiknya Minta Ampun, Nomor 1 Mama Muda Idola Pria

Shella Bernadetha termasuk satu dari lima atlet voli Indonesia yang cantiknya minta ampun (Foto: Instagram/@shellabernadethaa)

BERIKUT lima atlet voli Indonesia yang cantiknya minta ampun. Kehadiran para bidadari ini cukup menyita perhatian di lapangan.

Paras cantik pemain-pemain voli Indonesia mampu menyedot atensi penggemar, terutama dari kaum adam. Tak hanya jelita, mereka juga piawai bermain di lapangan dan punya prestasi.

Lalu, siapa saja lima atlet voli Indonesia yang cantiknya minta ampun? Simak ulasan berikut ini.

5 Atlet Voli Indonesia yang Cantiknya Minta Ampun

5. Maya Kurnia Indri Sari

Pemain satu ini sudah menjadi andalan Timnas Voli Putri Indonesia sejak 2006. Paras cantiknya berbanding lurus dengan aksi-aksi ciamik di lapangan.

Beragam gelar juara telah diraih bersama klub. Ia saat ini membela tim Surabaya Bank Jatim. Selain bermain voli, Maya juga sudah terdaftar sebagai karyawan bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur itu.

4. Wilda Siti Nurfadhilah

Pemain berusia 29 tahun ini juga dikenal memiliki paras yang cantik. Wilda turut menjadi bagian dari Timnas Voli Putri Indonesia.

Saat ini, ia bermain untuk klub Bandung BJB Tandamata. Jangan tertipu paras cantiknya, Wilda punya pukulan maut!