HOME SPORTS F1 & A1

Ayah Max Verstappen Desak Christian Horner Mundur dari Red Bull Racing!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |21:18 WIB
Ayah Max Verstappen Desak Christian Horner Mundur dari Red Bull Racing!
Kepala Tim Red Bull Racing, Christian Horner, didesak mundur! (Foto: Reuters/Hamad I Mohammed)
A
A
A

SAKHIR - Ayah Max Verstappen, Jos Verstappen, mendesak Christian Horner mundur dari jabatan sebagai Kepala Tim Red Bull Racing. Menurutnya, kehadiran pria asal Inggris itu membuat suasana tim terpecah.

Sekadar informasi, Horner tengah tersangkut dugaan tindak pelecehan seksual. Mantan pembalap mobil itu disebut mengirim sejumlah pesan bernada melecehkan kepada seorang karyawan perempuan di Red Bull.

Christian Horner

Tak hanya itu, Horner dituduh melakukan intimidasi kepada bawahannya dengan memanfaatkan kekuasaan di tim juara dunia F1 2023 tersebut. Untuk sementara ini, kasus tersebut sudah diseliki dan diselesaikan secara internal.

Akan tetapi, Verstappen justru menyiram bensin ke api. Menurutnya, keberadaan Horner, terutama pada balapan F1 GP Bahrain 2024, telah menciptakan suasana kurang kondusif di internal Red Bull!

Menurut Verstappen, tidak ada gunanya lagi Horner berada di tim. Demi mengembalikan suasana yang menyenangkan, pria berusia 50 tahun itu lebih baik mundur sebagai kepala tim.

"Ada ketegangan di sini selama dia (Honer) masih di posisi itu. Tim ini dalam bahaya menuju hancur lebur," klaim Verstappen, sebagaimana dimuat The Guardian, Minggu (3/3/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
